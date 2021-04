Chudáci děti

Jsem neskutečně ráda, že alespoň první stupeň základní školy začal chodit do školy. Tedy každý druhý týden. Po testech dvakrát týdně, s rouškami celý den na nose. Přesto s tímto extrémně opatrným přístupem nesouhlasím.

Po prvním týdnu data ukázala, že nakažených je mezi dětmi minimum, maximálně půl procenta v lokalitách, kde se nemoc vyskytuje ve větší míře, a na úrovni 0,03 procenta ve školách, které jsou ve městech a krajích se situací více méně zvládnutou. A pokud jde o pozitivitu dětí, většinou PCR testy následně u odhalených případů prokázaly jen nízkou nálož viru.

Všechny děti, respektive polovina všech dětí z prvního stupně, prodělaly testy hned v pondělí, teprve pak byly vpuštěny do tříd. Přesto musejí být ve třídách celý den s respirátorem. Jako proč? Organismus malých dětí je velmi citlivý na kyslík, při jeho omezeném přístupu se děti špatně soustředí, motá a bolí je hlava, jsou unavení a malátní. To je při potřebě jejich plného soustředění ve školách docela kontraproduktivní. Navíc je to stejně opodstatněné, jako když se ráno kouknete na předpověď počasí, a přesto, že je nebe bez mráčků a předpověď neslibuje jedinou dešťovou kapku, ven vyrazíte navlečení v pláštěnce.

Děti si stejně roušky sundávají při svačinách, při obědě, při venkovních aktivitách. Pokud se ve třídách řádně větrá, děti si desinfikují ruce, tak jak jsou již dobře naučení, a uklízečky odvádějí odpoledne kvalitně svou práci, jsou roušky skutečně tak nepostradatelné? Pochopila bych je na chodbách, ale po celý den ve třídě?

Navíc mnoho rodičů je přímo zoufalých ze situace, před kterou byli postaveni. Jeden týden mají děti ve škole a druhý týden zase musejí zajistit domácí vyučování. Ne každý má možnost hýbat s pracovními hodinami, či má ochotné prarodiče. Mnoho zaměstnavatelů potřebuje své lidi mít stabilně na příjmu, ne týden střídat. Pokud si pak mají vybrat mezi zaměstnancem s dětmi školou povinným, či bezdětným, volba je jasná. A týká se to momentálně stále většího počtu lidí, z mého okolí mnoho soukromníků se na svou živnost vykašlalo a nechalo se zaměstnat. Žít se musí, platit se musí, a čekání je už neudržitelné.

Zkusili jsme to, že mezi dětmi nemoc prakticky není. Podle mého s dvojitým testováním by mohly chodit do škol všechny děti. Co vy na to, páni ministři? Nebo jsou problémy v tom, že se nestačí kšeftovat s testy?

Helena KOČOVÁ