Konvence z Montreux znovu na pořadu dne

Konvence o režimu proplouvání úžinami Bospor a Dardanely byla přijata v roce 1936 a platí dosud. Znovu se ale dostává na pořad dne kvůli aktivitám tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Konvence chrání státy Středomoří před vojenskými útoky z moře. Týká se vojenských lodí, které nemohou v době vojenského nebezpečí proplouvat Bosporem a Dardanelami právě do Černého moře. Podepsaly ji Austrálie, Bulharsko, Francie, Německo, Řecko, Rumunsko, Japonsko, Sovětský svaz, Turecko, Spojené království a Jugoslávie. Proplouvání lodí se řídí pravidly třeba o výtlaku, vojenské lodi libovolného výtlaku mohou proplouvat, jen pokud patří státům, které se rozkládají u břehů Černého moře. Jiné státy mají omezení, do Černého moře například nesmí letadlové lodě. S výjimkou Ruska, jeho lodě musejí být ovšem nazývány letadlovými křižníky.

Konvence se v posledních týdnech dostala do popředí hned dvakrát. Jednak při telefonickém rozhovoru prezidentů Ruska Vladimira Putina a Turecka Erdogana, když ruská strana naléhavě požadovala, aby od ní Turecko neodstupovalo. Jednak zhruba ve stejné době, tedy začátkem dubna, kdy asi stovka bývalých tureckých admirálů a námořních důstojníků varovala před odstoupením od dohody z Montreux. Vyzvala také vládu, aby jednala v souladu s ústavou a držela se sekulárních hodnot zakladatele moderního Turecka Mustafy Kemala Atatürka. Tedy Otce Turka, který například přemístil metropoli z Istanbulu do vnitrozemské Ankary - až tak se obával útoku na jeho zemi z moře. Dohoda z Montreux byla tehdejším Tureckem aktivně připravována a prosazována, začala platit dva roky před Atatürkovým skonem.

Pokus o puč?

Erdogan deklaraci admirálů obratem označil za pokus o puč. Poslušná prokuratura proti signatářům vznesla obvinění z narušení bezpečnosti státu i ústavního pořádku a deset z nich policie zatkla. Propustila je až po rozhovoru Putina s Erdoganem. Prokuratura se nemá čeho chytit, admirálové jen předběhli Erdogana, který Putinovi slíbil, že Turecko zůstane členem dohody. Jinak admirálové svůj požadavek zdůvodnili, že dohoda chrání Turecko stejně jako jiné černomořské státy. V argumentu se tak víceméně s Putinem shodli. Jen mimochodem, dohoda z Motreux je často vojenskými odborníky charakterizována jako »ochrana Černého moře před NATO«, i když platila dávno před vznikem tohoto paktu. Nicméně osvědčila se především v době studené války.

Její ohrožení nyní způsobil Erdogan a jeho »velkolepý« plán na stavbu Istanbulského kanálu. Chystá ji už dlouho, měla by »zvěčnit« jeho osobu stejně jako například nové istanbulské letiště. Kanál by procházel v blízkosti Bosporu a Dardanel, ovšem žádná dohoda o něm podepsána nebyla a turecký prezident to ani nemá v plánu. Kanál by »obešel« dohodu z Montreux, což nejspíš bylo Erdoganovým úmyslem. Splnil by se tak sen plánovačů NATO. Odpor Putina i admirálů plány zatím zmařil a není jasné, co bude dál s »velkolepým« kanálem. Byly by na něj potřeba značné prostředky, není úplně zřejmé, zda jimi Turecko disponuje.

S kanálem opatrně

Kanál by byl prospěšný, umožnil by plynulejší provoz zdvojnásobením dopravy spolu s dosavadní přeplněnou vodní cestou, ovšem podle názoru mnohých by porušil politickou rovnováhu v Černomoří ve prospěch tureckého autoritáře. To by se stalo v případě, když by o dopravě v Bosporu a Dardanelách nerozhodovala mezinárodní smlouva.

