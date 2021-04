Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Modernizace trati z Čelákovic do Mstětic

Železniční trať mezi Čelákovicemi a Mstěticemi čeká modernizace. Správa železnic na ni vyhlásila tendr s nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou 2,39 miliardy korun.

Po rekonstrukci se zvýší kapacity tratě a sníží jízdní doba vlaků. Ve stanici Mstětice zároveň vzniknou nová nástupiště. Informovala o tom Správa železnic. Stavba je na dvoukolejné elektrizované železniční trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany.

Modernizace bude zahrnovat výstavbu dvou nových přeložek. První v délce 1,9 kilometru napřímí trať hned za Čelákovicemi přes částečně zastavěnou místní část Záluží, druhá bude měřit přibližně jeden kilometr a povede mírnějším obloukem volnou krajinou před stanici Mstětice. Na zbývajících úsecích budou kompletně obnoveny železniční spodek a svršek a zrekonstruovány tamní inženýrské objekty. Vzhledem k nutnosti zachovat maximální možnou kapacitu železnice bude zhruba rok v mezistaničním úseku zřízena provizorní odbočka Záluží.

Správa plánuje také přestavbu stanice Mstětice, kde jsou nyní dvě úzká ostrovní nástupiště. Nahradí je jedno ostrovní nástupiště se dvěma nástupními hranami o délce 220 metrů a šířce 6,1 metru, nástupní hrana bude 550 milimetrů nad kolejí. Přístup cestujících k vlakům zajistí z obou stran nový podchod pod kolejištěm. Provoz ve Mstěticích se po dokončení přestavby projektu bude řídit z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Přibude zde rovněž rozhlasové a informační zařízení s možností dálkového ovládání ze stanice Čelákovice a budoucího zapojení do dispečerského pracoviště v Praze. Stanice se doplní také novým osvětlením.

V rámci stavby dále vzniknou nové přeložky silnic a zruší se dva železniční přejezdy. V celém úseku bude nové traťové zabezpečovací zařízení, takzvaný elektronický autoblok. Traťová rychlost se následně zvýší na 140 km/h pro klasické vlaky, respektive na 160 km/h pro vozy s naklápěcí technologií.

Rekonstrukce je součástí plánované modernizace železnice z pražských Vysočan do Lysé nad Labem. Správa železnic vloni zahájila rekonstrukci trati ze Mstětic do Vysočan. Na trati do roku 2024 vznikne tříkolejný úsek a nová zastávka Praha-Rajská zahrada. Stanici ve Vysočanech pak čeká zásadní proměna, nedávno tam začala demolice starých budov. Už dříve byla dokončena také rekonstrukce nádraží v Čelákovicích, předloni pak začala přestavba navazujícího úseku do Lysé nad Labem.

(ici)