Ilustrační FOTO - Pixabay

Bude konečně schválena pětitýdenní dovolená?

Sněmovna by na mimořádné schůzi měla konečně schvalovat komunistickou novelu zákoníku práce, která zavádí pětitýdenní dovolenou pro všechny. Srovnáním základního výměru řádné kalendářní dovolené by se podle místopředsedy ÚV KSČM Stanislava Grospiče měla napravit nerovnost, která existuje v českém právním řádu.

Zejména pravicová opozice ve sněmovně tento návrh dlouhodobě blokuje a brání jeho projednání, proto KSČM využila institut mimořádné schůze, řekl novinářům na tiskové konferenci Grospič. »Jde o dlouhodobý programový cíl KSČM a odráží zájmy pracujících, které se KSČM snaží hájit a obhajovat i zde na půdě Poslanecké sněmovny,« uvedl poslanec a stínový ministr spravedlnosti.

Připomněl, že Sněmovnou již prošla poměrně rozsáhlá novela, která měla být původně jen technickou novelu, nicméně ministerstvo práce a sociálních věcí v ní prosadilo výraznou změnu výpočtu dovolené. Ta se bude nově vypočítávat nikoli podle odpracovaných dní, ale odpracovaných hodin. »Tím došlo fakticky ke krácení kalendářní dovolené u zaměstnanců v řádu hodin podle délky odpracované v jednom kalendářním roce,« konstatoval Grospič.

Podle komunistické předlohy by se měla srovnat základní výměra kalendářní dovolené, to znamená, že by se měla odstranit disproporce, která existuje mezi zaměstnanci státního sektoru a dalších oblastí. »Měla by také respektovat reálný stav, který je v nestátní sféře zejména v podnikové sféře, kdy téměř 87 % všech kolektivních smluv upravuje vyšší výměru dovolené, z toho 76 % kolektivních smluv prodlužuje základní výměru čtyř týdnů na pět týdnů kalendářní dovolené a ten zbytek prodlužuje tuto výměru dokonce o dva týdny na šest týdnů dovolené,« vysvětlil Grospič. Návrh KSČM tak podle něj upravuje a legalizuje stav, který existuje v ČR.

Stanislav Grospič (KSČM).

»Přestože se k tomu vyjadřuje zejména Hospodářská komora negativně, tak tento návrh má širokou podporu zaměstnanců a odborů a má své místo v českém právním řádu,« zdůraznil Grospič.

Počkat na závěry vyšetřování

Odpoledne by se poslanci měli zabývat také kauzou ekologické havárie na řece Bečva. »Pro KSČM to je obrovská tragédie, nikdo z našich zástupců to nezlehčuje a vítáme, že se tím bude Sněmovna zabývat,« řekla novinářům stínová ministryně životního prostředí, místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková. Všechny podle ní trápí, že doposud nebyl nalezen viník. Za nezbytně nutné považuje učinit adekvátní opatření, aby se podobná situace už v budoucnu neopakovala. Od ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) chce proto slyšet především to, kam se posunula příprava slibované změny legislativy, aby podobné situace, pokud by k nim v budoucnu došlo, byly řádně ošetřeny. »Aby byly řešeny rychle, aby každý ze zapojených orgánů činných v takové situaci věděl, jaké jsou jeho pravomoci a co je kompetenčně jeho záležitostí,« uvedla poslankyně. Uvítala by, kdyby ve Sněmovně mohli vystoupit i zástupci České inspekce životního prostředí a informovat poslance o postupech a úkonech, které v den havárie a bezprostředně po havárii učinili. Stále totiž podle ní panují pochybnosti o správnosti postupu v danou dobu, je třeba také objasnit, zda nedošlo k machinaci s důkazy.

Nicméně k návrhu na zřízení vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na Bečvě jsou komunisté spíše zdrženliví. »Pro nás se stále jedná o živý spis, probíhá řízení orgánů činných v trestním řízení a myslíme si, že do toho by Poslanecká sněmovna neměla zasahovat, měla by počkat na závěry těchto orgánů,« uvedla Pěnčíková. V současné době by se podle ní Sněmovna měla držet své legislativní funkce.

»Jde o to, aby se ta kauza netáhla příliš dlouho, aby byla vyšetřena kvalitně a aby hlavně v budoucnu nemohlo docházet k podobným obrovským škodám. Tady nejde jenom o ryby, to je kompletní škoda na celém ekosystému a s tím se příroda vyrovnává moc dlouho,« dodal předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

(jad)