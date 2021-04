Ilustrační FOTO - Pixabay

Vyšší trest pro imáma

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh si za pomoc k teroristickému útoku a financování terorismu odpyká 14,5 roku ve vězení. Muž uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou následně potvrdil pražský městský soud. Shehadeh byl již loni pravomocně odsouzen za podobné činy k desetiletému trestu, dnešní rozhodnutí ho tedy o 4,5 roku prodlužuje.

Sedmatřicetiletý Shehadeh se k činům přiznal. Uvedl, že jich ale nelituje, protože je považuje za správné. Dodal, že se pouze snaží bojovat proti zločineckému režimu v Sýrii, který se v zemi dopouští genocidy. Muži za pomoc k teroristickému útoku hrozilo až dvacetileté vězení, případně i výjimečný trest.

Bývalý imám při vynášení rozsudku stejně jako loni odmítl povstat. Odůvodnil to tím, že nerespektuje českou legislativu. Muž již dříve u soudu prohlásil, že pro něj rozhodnutí soudů není podstatné, protože nerozhodují podle islámského práva šaría. Za to mu však předsedkyně senátu Zuzana Zápalková uložila pořádkovou pokutu 5000 korun.

Soudkyně uvedla, že senát dohodu o vině a trestu mezi Shehadehem a státním zástupcem uznal, protože je trest odpovídající a spadá do trestní sazby. Žádná ze stran se proti verdiktu neodvolala, mohly by tak učinit pouze pokud by soud vynesl rozhodnutí v rozporu s dohodou. Bodlák po jednání novinářům řekl, že by v případě, že by se Shehadeh nepřiznal, navrhoval o trochu přísnější trest.

Shehadeh podle obžaloby v roce 2015 odletěl do Turecka, kde se setkal s představiteli teroristické organizace An-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Předal jim peníze, které vybral v muslimské komunitě v ČR a na Slovensku. Zároveň se s nimi podle státního zástupce Marka Bodláka dohodl, že pro organizaci bude získávat nové bojovníky a dále pořádat sbírky. Shehadeh se chtěl sám zapojit i do bojů v Sýrii, kvůli problémům se zrakem ale nakonec přistoupil na to, že bude bojovníkům prospěšnější v ČR.

Obžaloba bývalého pražského imáma dále viní z toho, že podporoval súdánského muže žijícího na Slovensku v tom, aby se do organizace An-Nusra zapojil. Poskytl mu peníze na výbavu a zajistil mu potřebné kontakty a informace na cestu. Muž se v květnu 2016 dostal do Sýrie. Absolvoval výcvik a stal se velitelem jednotky prvosledových útočníků, kteří provádějí i sebevražedné útoky, a bojoval za nastolení islámského práva šaría. V dubnu 2017 byl podle Bodláka v boji zabit.

Shehadeh byl již za podobné jednání pravomocně odsouzen loni v květnu. Soud ho poslal na deset let do vězení. Samerovu bratru Omarovi uložil trestní senát jedenáctileté vězení, Samerova švagrová Fátima Hudková má za mřížemi strávit šest let. Manželé však byli stíháni jako uprchlí, soud vynesl rozsudek v jejich nepřítomnosti. Státní zastupitelství podle Bodláka dodnes nemá o dvojici žádné informace.

O někdejšího imáma se zajímaly tajné služby již před lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. V roce 2017 odjel z ČR, následně ale přišlo obvinění z účasti na teroristické skupině. Policie ho zadržela v Jordánsku. Do ČR byl převezen v listopadu 2018, od té doby byl ve vazbě.

(ste)