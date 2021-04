Ilustrační FOTO - Haló noviny

Důvodné podezření není důkaz

KSČM doporučuje ve sporu s Ruskem kvůli Vrběticím počkat na vývoj vyšetřování. Se zdravým rozumem se má myslet i na ohrožení energetiky či zahraničního obchodu. Novinářům to včera řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa by Sněmovna měla trvat na došetření výbuchu.

Kováčik vyslovil podivení nad načasováním informací o útoku ve Vrběticích, kdy ministr průmyslu zvažoval zaslání bezpečnostního dotazníku k rozšíření Dukovan ruské firmě Rosatom. Komunisté se podle něj zdržují hodnocení záležitosti. »V nepřeberném spektru názorů bychom byli rádi, aby se ta věc důsledně vyšetřila, aby ta záležitost s výměnou diplomatických útoků co nejdříve ustala, aby se i mimo to, že se jedná o diplomatickou válku, také se zdravým rozumem myslelo na to, že je ohrožena energetika, jak známo dodávkou buď plynu, nebo jaderného paliva,« řekl. Poukázal také na nebezpečí ohrožení zahraničního obchodu ve výši asi 100 miliard korun. Mělo by se podle něj »velmi opatrně počkat«, jak se věc vyvine hodnocením a vyšetřováním. »A myslím si, že až za čas ta věc bude vyšetřena, pokud bude vůbec zahájeno vyšetřování, pokud je o to vůbec zájem, tak se dozvíme určitě více, potom můžeme hodnotit,« dodal.

Podle Filipa je v celé věci hodně otázek. Zajímá ho, mj., proč za šest a půl roku orgány činné v trestním řízení nedospěly k výsledku, proč některé odpovědné osoby, které pracovaly v daném muničním skladu, byly zproštěny obžaloby, a jak je možné, že dodnes není známa příčina výbuchů. »To je opravdu na pováženou,« uvedl. Zdůraznil, že pro něj, jako právníka, je zásadní rozdíl mezi důvodným podezřením a důkazy. Žádný důkaz ale podle něj zatím nebyl předložen. »To je pro mě to nejpodstatnější,« uvedl Filip.

Pozastavil se nad tím, nakolik je podloženo řešení české strany, tzn. na základě důvodného podezření dělat tak razantní kroky. »My jsme si vyhoštěním 18 diplomatů zlikvidovali naši ambasádu, protože jsme museli počítat s tím, že stejný počet našich pracovníků bude vyhoštěn z Ruské federace. Takže tato úvaha vlády mi připadá minimálně nevhodná,« uvedl Filip. Sněmovna by se podle něj měla usnést na tom, že trvá na došetření výbuchu ve Vrběticích. »Pro mě důvodné podezření není důkazem, a jako právník, ale i jako politik chci, aby to šetření dál pokračovalo, abychom neskončili nějakým politickým razantním gestem, které povede ke zrušení vztahů nejen mezi ČR a Ruskou federací, ale mezi Evropou a Ruskou federací,« dodal Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před poslanci výbuch ve Vrběticích nazval bezprecedentním teroristickým útokem na českém území. V pondělí uvedl, že nešlo o státní terorismus. »Byl to samozřejmě odporný a zcela nepřijatelný teroristický akt,« uvedl. Zároveň se omluvil za pondělní vyjádření, že šlo o útok na zboží bulharského podnikatele. »Je mi líto, že přišli o život naši spoluobčané. Nebylo to vůbec takhle myšleno,« řekl Babiš. Za »nepřijatelný a bezprecedentní« označil postup Ruska, které v odvetě za vyhoštění 18 zaměstnanců ruské ambasády poslalo domů 20 lidí z českého velvyslanectví v Moskvě. Uvedl, že už jednali s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) o dalším postupu.

»Je potřeba začít mnohem větší diplomatickou ofenzivu a mnohem více vyzývat státy EU a NATO, aby se za nás postavily,« řekl předseda ODS Petr Fiala. Podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky Česku chybí ministr zahraničí »na plný úvazek«. Očekával by, že od pondělního rána čeští velvyslanci ve spojeneckých zemích vysvětlují situaci a žádají o konkrétní podporu. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by ČR měla vyhostit další ruské diplomaty, vymáhat škodu a žádat EU o zostření sankcí vůči Rusku. »My to považujeme za bezprecedentní zásah do integrity státu, nejen na české, ale i evropské úrovni a úrovni členů NATO,« uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že ČR by měla požádat o svolání summitu EU. Hnutí SPD žádá o předložení dalších důkazů ohledně zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. »Musíme k tomu opravdu přistupovat s chladnou hlavou, s rozvahou, každé obvinění dvakrát zvážit, zda se skutečně zakládá na reálných důkazech,« řekl předseda SPD Tomio Okamura.

(jad)