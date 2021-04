Jaderná elektrárna Dukovany. FOTO - Wikimedia commons

Rosatom: Jde o netržní rozhodnutí

Ruská státní korporace pro jadernou energii (Rosatom) označila své vyloučení z tendru na dostavbu české Jaderné elektrárny Dukovany za netržní a politické rozhodnutí, uvedl Interfax.

Rosatom zdůraznil, že mírová atomová energie by měla stát mimo politiku. Současně se domnívá, že tento krok ČR uškodí jeho vlastnímu průmyslu, protože ruský návrh počítal se zapojením stovek českých a evropských společností do projektu dostavby Dukovan, v jehož rámci mohly být uzavřeny kontrakty za miliardy eur.

»Rosatom byl vždy stoupencem poctivé tržní soutěže, která zákazníkovi zaručuje nejlepší technologické návrhy za nejpřitažlivější cenu,« uvedl v prohlášení. Ruská a česká spolupráce v jaderné energetice měla přitom podle něj seriózní vyhlídky na rozvoj vzájemně výhodného partnerství nejen v ČR, ale i ve třetích zemích. Rosatom také připomněl, že působí ve více než 50 zemích světa a plní své závazky, a to i vůči českým firmám.

Interfax poznamenal, že české úřady se rozhodly vyloučit Rusko z tendru na Dukovany na pozadí politického skandálu, který vedl také k vyhošťování diplomatů.

Masová protiruská psychóza

Současné konflikty řady zemí s Ruskem jsou důsledkem »masové protiruské psychózy«, která panuje na Západě. Podle agentury DPA to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Učinil tak v reakci na krok české vlády, která vypověděla 18 ruských diplomatů kvůli podezření, že se ruské tajné služby podílely na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Toto tvrzení považuje Peskov za zcela absurdní a nepodložené.

Vyšetřování výbuchů muničního skladu ve Vrběticích označila také mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová za přehlídku marasmu. »Sedm let české úřady nebyly s to odpovědět na otázku, kdo je vinen. Nedokázaly odpovědět ani na otázku, co se tam stalo. Je to paradoxní, ale žádné oficiální materiály k tomuto případu nejsou,« uvedla mluvčí ruské diplomacie. »Tady je odpověď na vaši otázku včetně toho, kdo má prospěch z celé té přehlídky marasmu - bylo vyšetřování a na nic se nepřišlo. Lidem bylo potřeba něco předložit - našli Petrova a Boširova. Hanba? Hanba,« dodala Zacharovová.

Podle jejího vyjádření v průběhu vyšetřování »vyšla najevo fantastická věc… Místní úřady nevěděly, že od roku 2006 muniční sklad armáda nevyužívá a že ministerstvo obrany pronajalo skladové prostory soukromým zbrojním společnostem. Obrovské množství zbraní, které byly ve skladech osm let, bylo bez jakékoli kontroly ze strany úřadů,« připomněla mluvčí.

Na bodu mrazu jsou vztahy Ruska také s Evropskou unií a Spojenými státy, z čehož Moskva viní Brusel a Washington. »Rusko v žádném případě není iniciátorem tohoto napětí,« uvedl Peskov

Si k systému řízení světa

Dalším, kdo je na tapetě útoků Západu, je ČLR. Čínský prezident Si Ťin-pching proto prohlásil, že systém řízení světa by měl být nestrannější a spravedlivější a že pravidla vytvořená jednou zemí či několika státy by neměla být vnucována ostatním. Kritizoval podle agentury Reuters také vměšování do vnitřních záležitostí jiných států.

»Svět chce spravedlnost, ne hegemonii,« prohlásil Si na úvod ekonomického fóra v Po-ao na jihočínském ostrově Chaj-nan, které chce být regionální odpovědí na mezinárodní fórum v Davosu. Ujistil také, že Čína by nikdy neusilovala o hegemonii bez ohledu na stupeň svého rozvoje. Ani se nezúčastní závodů ve zbrojení.

(rom)