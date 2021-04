Jaderná elektrárna Dukovany. FOTO - Wikimedia commons

Dukovanský tendr míří znovu k bodu nula

Ohledně tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany po vyloučení čínské CGN a nyní i Rosatomu lze zcela zřejmě očekávat další odklady. V podstatě se na tom shoduje většina analytiků.

»Vláda se drží své pozice, že se nic na přípravě tendru nemění a jede se dále, pouze se sníženým počtem účastníků. Je to vcelku pochopitelné, ke konci volebního období se nikomu nechce dělat zásadní rozhodnutí. Těžké a nepříjemné rozhodování o tendru bude úkolem nové vlády a velmi pravděpodobně lze očekávat další a další odklady,« řekl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Řada analytiků oslovených ČTK poukazuje na chybějící reference zbylých zájemců - francouzské EDF, korejské KHNP a severoamerického Westinghouse pro bloky o výkonu 1200 megawattů (MW), které ČR kvůli rezervoáru vody v okolí Dukovan maximálně požaduje.

»Vypsat výběrové řízení v situaci, kdy dva zájemci mají projekt bloku požadovaného výkonu pouze na papíře a zbývající Westinghouse se snaží s obrovským překročením rozpočtu a časového harmonogramu dokončit svůj první referenční blok v USA, tedy ve své domovské zemi, to vskutku vyžaduje velké nadšení a odvahu,« dodal Gavor.

Podle Vladimíra Wagnera z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR se z plánovaného tendru, který byl původně připravován jako hledání optima bezpečnostního, technologického a ekonomického, stal výběr dominantně podle geopolitického a politického klíče.

Francouzská EDF, korejská KHNP a severoamerický Westinghouse jsou podle něj v principu schopni požadovaný blok do Dukovan dodat. »U každého jsou však rozdílné silné i slabé stránky. Blok AP1000 Westinghouse má požadovaný výkon. Ovšem zkušenosti z výstavby tohoto bloku mimo Čínu nejsou dobré. Jihokorejská firma by nabízela zmenšený model bloku APR1400, kde by se opírala o zkušenosti s menšími bloky OPR1000, jejichž evolucí tento blok vznikl. Projekt už má i v jisté fázi licencování,« řekl Wagner. Upozornil, že u bloku korejské KHNP se ale využívají některé licence firmy Westinghouse, takže tato firma musí s jejich využitím v ČR souhlasit. »Z hlediska referenčního bloku je na tom asi nejhůře EDF. To by nejspíše nabízelo zmenšenou verzi bloku EPR. Projekt sice existuje, ale je otázkou, v jakém je přesně stadiu,« dodal Wagner.

(ici)