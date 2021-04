Opět v době oslav osvobození…

Předseda MěV KSČM v Brně Martin Říha zaslal jménem brněnských komunistů dopis generálnímu konzulovi Ruské federace v Brně Alexandru Alexandroviči Kalaševovi k aktuální společenské situaci. Přinášíme ho v plném znění:

Vážený pane generální konzule,

dovolte mi, abych jménem brněnských komunistů reagoval na poslední nechutnou kauzu vůči Ruské federaci, ke které se propůjčili premiér ČR pan Andrej Babiš a ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí pan Jan Hamáček.

Všichni si uvědomujeme, že nejde jen o Dukovany a Sputnik V, ale že jde o válku. Provokace typu sestřelení malajsijského letadla, novičok a podobné nestačí. Musí jít o provokaci těžšího kalibru, na kterou veřejnost ještě není připravena. Každému, kdo umí přemýšlet, je zřejmé, že s muničním skladem ve Vrběticích se jedná o hloupou fabulaci. Je zřejmé, že primárně nejde ani o česko-ruské obchodní vztahy. Dukovany či Sputnik jsou jen kamufláží, příp. mají vtáhnout do hry ty, kteří se na náš úkor chtějí přiživit. Hlavním cílem je připravit psychickou podporu obyvatelstva nejen naší země, ale i veřejnost v zemích, které budou nasazeny jako agresor pro válku s Ruskem, nastartovanou na Ukrajině.

Každému je zřejmé, že jde přímo o akci současné globální moci. Proto to vynucování souhlasu zemí a nadnárodních institucí, kde jsou dosazení sluhové této moci. Politicky naivní Babiš s Hamáčkem tak posloužili jako užiteční idioti v rozjezdu toho, co může přerůst v globální katastrofu. Přece museli vědět, že okázalost, se kterou posloužili, bude zneužita k masírování veřejného mínění ve všech zemích, které budou obětovány, pokud se to šílenství nepodaří zastavit hlasem normálních lidí.

Současně nás velmi zneklidňuje, že se tato kauza odehrává obdobně, jako v loňském roce, kdy byl v Praze odstraněn pomník maršála SSSR Koněva, v období, ve kterém si připomínáme oslavy osvobození Československa Rudou armádou a její vítězství nad fašistickým Německem.

přijměte, prosím, mým jménem omluvu brněnských komunistů za tuto bezprecedentní provokaci, učiněnou bez jakýchkoliv předložených důkazů. Současně přijměte ujištění, že takové útoky nikdy nemohou narušit přátelské naše vztahy, jež chováme k občanům RF.

S pozdravem

Martin ŘÍHA, předseda MěV KSČM v Brně