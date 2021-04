Rozhovor Haló novin s lékařkou Taťánou Jirousovou st.

AstraZeneku pomlouvají ze stejných důvodů jako Sputnik V

Očkovací kapacity jsou připravené, ale vakcín je stále fatální nedostatek. Na druhé straně řada lidí očkování odmítá. Jakou část populace je nutné proočkovat, aby se pandemie zvládla? Mělo by být očkování povinné?

Proces má tři části: zdroj infekce - přenos infekce - vnímavou populaci.

Nejlepší by bylo zlikvidovat zdroj infekce. To by bylo teoreticky možné na začátku epidemie v čínském Wu-chanu, než došlo k rozšíření postupně po celém světě. U všech pandemií je výrazným faktorem přenosu migrace vnímavých jedinců a přenos na vnímavé jedince. Celosvětově vnímavá populace převládá, pandemie proto trvá a virus se již vlivem migrace úplně zastavit nedá. Navíc se zvyšuje i jeho mutační aktivita - čím je výskyt viru větší, tím větší možnost mutace.

V počátku pandemie se ČR jako jediná zachovala obezřetně - zavedla povinné nošení roušek, respirátorů, vypnutí klimatizačních systémů v hromadné dopravě, přerušení vyučování ve školách, zavřely se hranice, zavedla práce z domova apod. Bohužel jsme na tento úspěch nenavázali.

Zastavit, nebo alespoň dostat COVID-19 pod kontrolu lze přirozeným promořováním obyvatelstva, což nás stálo již tisíce životů, nebo očkováním. A vakcinace běží pomalu. Celý rok po počátku pandemie se nikde neočkovalo a nyní celosvětová poptávka není a dlouho nebude pokryta.

Dnes je očkovaných v ČR zhruba jen 8-9 %, pacientů po prodělání COVID-19 mnohem více. Jen prokázaných metodou PCR je kolem 20 %, a to je jistě více. Někteří pacienti měli jen malé nebo žádné příznaky anebo prostě nebyli diagnostikováni.

O počátku zvládání epidemie můžeme mluvit, pokud vnímavost populace klesne pod 50 procent. Ale současné tempo očkování nenasvědčuje tomu, že to bude v brzké době. Dodají nasmlouvané vakcíny? Dostaneme je i my, praktičtí lékaři? Pro pacienty, kteří jsou nemocní a špatně pohybliví, je očkování praktikem velice důležité, ošetřující lékař svého nemocného zná, ví o jeho chorobách, kontraindikacích očkování apod. Ale zpět k otázkám.

O zvládnutí epidemie lze hovořit, pokud dosáhneme imunity 85 procent populace a vyšším, to znamená, že potřebujeme alespoň šest milionů očkovaných. Po očkování je velká poptávka, alespoň v mé ordinaci jen mizivá část mých pacientů, myslím, že pouze tři, očkování odmítá.

Otázku ale chápu, vždyť plošným očkováním v 50. letech byla vymýcena dětská obrna, očkování bylo povinné proti tetanu, černému kašli, tuberkulóze aj., a vyplatilo se!

Ruským Sputnikem V se v EU očkuje v Maďarsku, Itálie a Španělsko připravují jeho výrobu, Rakousko jedná o dodávkách, ale česká vláda dogmaticky lpí na schválení této vakcíny bruselskými byrokraty. Máte pro tento postoj vysvětlení?

Vakcína Sputnik je obdobná vakcíně AstraZeneca. Jde o vektorovou vakcínu, kdy do genomu pro člověka neškodného viru byly instalovány sekvence nukleové kyseliny kódující vznik proteinových antigenů totožných s koronavirem. Takto upravený virus indukuje tvorbu protilátek proti koronaviru, není však schopen vyvolat onemocnění ani množit koronavirus.

Institut N. Gamaleji je dle virologů znám jako excelentní vědecko-výzkumné pracoviště s velkým množstvím rozpracovaných projektů. Proto tato vakcína měla v uvedení na trh náskok, tedy nejde o »rychlokvašku«, jak uvádějí odpůrci. Odpustím si před slovem »odpůrci« neslušné přídavné jméno.

Jde o peníze a politiku, která ve své hrabivosti, chamtivosti a zrůdnosti ignoruje to, co normální humánní společnost považuje za nejdůležitější - lidské životy.

Jaký je váš názor na očkování vakcínou AstraZeneca? Vyřeší problémy její přejmenování na Vaxzevrii, které výrobce ohlásil?

AstraZeneca je pomlouvaná ze stejných důvodů, jako Sputnik V. Farmacie a zbrojní průmysl jsou velmoci, pro které se zabíjí. Lidské životy mají podřadnou roli. AstraZeneca je švédsko-britská, ne americká, na vývoji se nepodílely americké univerzity, ale Oxford! Je stabilnější při přepravě. To už si výrobci dovolili moc!

Je třeba proti nim poštvat média a zklikvidovat je, vyvolat nedůvěru, vystrnadit je z trhu! Média se podílela na překrucování faktů, na dezinformování obyvatelstva, a to se v krizových situacích, jako je pandemie s velkou úmrtností, nedá odpustit. Kéž by si to naši občané uvědomili!

Sleduji lékařské webináře, kde naši přední epidemiologové a virologové tvrdili něco obdobného. Uváděli jako příčinu zvrácené mediální kampaně ekonomické a politické aspekty, odmítali potvrdit závadnost vakcíny. Uklidnili i nás lékaře, kteří se účastníme očkování. Za to jim moc děkuji.

Přejmenování vakcíny podle mého názoru nemá smysl.

Antigenní testy, jimiž se lidé povinně testují ve firmách, jsou podle některých odborníků natolik nepřesné, že mnoho nakažených nedokážou odhalit. Má takové povinné testování vůbec smysl?

Antigenní testy prováděné ve firmách neodsuzuji, spíše naopak. Je přece potřeba odhalit člověka, který roznáší virus. Je to i výchovné a má to dobrý psychologický dopad. Vychovává k ohleduplnosti a slušnosti člověka k člověku. A pokud mohu říci ze své zkušenosti, testy vycházejí celkem dobře. V mé ordinaci jsme odhalili řadu pozitivních pacientů a PCR to pak potvrdilo. Tedy jednoznačně odpovídám, že ano, má to smysl.

Mnoho lidí nařízená opatření, například nošení respirátorů, nedodržuje, nebo je různě šidí. Měl by stát přitvrdit?

Pokud chceme dostat virus SARS-CoV2 (COVID-19) pod kontrolu, nelze jednat jinak. V letošní sezoně respiračních nákaz se ukázalo, že roušky a respirátory mají velký efekt.

Do klimatizačních zařízení by se mohly za HEPA-filtry vložit nanotextilní filtry o poréznosti 70 nm, které viry v aerosolu zadrží a nerozfoukají po celém např. nákupním středisku. Zacházení s potravinami v supermarketech je také diskutabilní. Na pultech jsou volně nasypané rohlíky, chleby apod. bez jakékoli ochrany.

Zpřísnit státem nařízená opatření ve prospěch veřejného zdraví obyvatelstva je namístě.

V důsledku pandemie se odkládají preventivní vyšetření, různé screeningy. Jaký to může mít vliv na zdraví lidí a jak tento stav napravit?

Ano, je to problém. Ani při nejlepší vůli nelze stihnout všechno. Nemůžeme se vracet do starých dobrých vyjetých kolejí, kdy jsme mohli sledovat prošlé prevence, prošlá očkování proti tetanu apod. Nyní se zaobíráme nemocnými s covidovou pneumonií, v domovech důchodců to nevypadá vůbec růžově, úmrtnost značně stoupla. Takže se snažíme léčit především akutní nemoci. Není to jen COVID-19, ale i kardiovaskulární choroby, tumory, ovšem i psychické problémy po covidových infekcích. Tady si myslím, že nic nezanedbáváme. Horší je to s prevencemi. Lidé, pokud jim nic nechybí, k lékaři prostě nejdou, nechtějí nic »chytit«. Nyní při očkování, kdy jsem zvala pacienty nad 70 let nebo ležící pacienty nad 80 let, jsem zjistila řadu nových chorob… Novou hypertenzi, nový diabetes apod. Ano, prevence trochu vázne. Proto očkování praktiky podporuji, pacienta většina z nás před očkováním vyšetří a může hned zaléčit.

Určitě je potřeba pokračovat v pravidelných odběrech krve do laboratoří, to se provádí mimo ordinační dobu a pacient nepřijde do styku s mnoha nemocnými. My ve Veselí nad Lužnicí - ale bude to asi ve všech městech - máme k dispozici i »domácí péči« - sestry, které jezdí a provádějí sesterské práce v terénu. Věřím, že se situace změní a prevence bude mít zelenou.

Vědci sledují vedle britské, jihoafrické a brazilské varianty i další mutace koronaviru, které by mohly být ještě nebezpečnější. Máme se bát?

Každá mutace, která přežije, nezanikne, je nebezpečná. Jde o to, zda zůstane v ohnisku svého vzniku, nebo se rozšíří. Britská mutace se rozšířila po celém kontinentu. Jihoafrická mutace se dostala do Evropy s klienty cestovních kanceláří – a to tanzanský prezident tvrdil, že koronavirus v zemi není.

Nyní se za nejvíc nebezpečnou považuje brazilská mutace z Amazonie, alespoň dle dostupných informací.

Chcete si tipnout, kdy, a zda vůbec, se koronaviru zbavíme?

Nezbavíme se ho úplně asi nikdy. Musíme se s ním naučit žít a mít ho pod kontrolou, aby nedošlo ke globální pandemii. Hygienická opatření, roušky a respirátory budou stále na veřejnosti v sezoně respiračních nákaz potřebné.

Jiří NUSSBERGER