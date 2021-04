Ilustrační FOTO - Pixabay

Co nejíst před spaním

Nemůžete večer usnout? Nejste v tom sami. V současnosti se nemalá část populace potýká s nedostatkem spánku. Na vině mohou být starosti s prací, se školou, ale také s pandemií koronaviru, kdy se bojíme o své zdraví. Mnoho z nás moc dobře zná pocit, kdy si jdeme lehnout, dlouhé hodiny se převalujeme ze strany na stranu a nemůžeme usnout. Stoupá pocit zoufalství, začínáme se potit, únava se zvyšuje, ale tolik potřebný spánek nepřichází. Pozor, na vině mohou být i potraviny, které zkonzumujeme během večera.

Spánek je nenahraditelnou součástí lidského života, zajišťuje zdraví i přežití lidského organismu. V případě, kdy je nekvalitní nebo nedostatečný, výrazným způsobem ovlivňuje nejen naše chování, ale také naše zdraví. Pro každého je nezbytný. Je to čas, kdy nabíráme potřebné síly na další den. Někdy se ho dočkáváme ale velmi obtížně. »Problém můžete hledat v jídle zkonzumovaném těsně před tím, než jdete do postele,« radí David Buchta, propagátor zdravého životního stylu z PRIMULUS.

Zdravá životospráva

Dbát a dávat si pozor na to, co jíme, bychom samozřejmě měli nejen před spaním. Potraviny zásadním způsobem ovlivňují to, jak se cítíme, po celý den. Přes den by měly dodávat energii, večer by měly zasytit, ale nenamáhat a nebudit. Málokdo ale ví, že některé běžné potraviny příchod spánku narušují, anebo dokonce významně oddalují, obdobně jako tomu je u míst. Některá pro náš organismus mohou působit rušivě, jiná naopak uklidňujícím dojmem. »Lidé začínají chápat, že tam, kde se cítíme dobře, budeme ochotni strávit víc času a lépe si k danému místu vytvoříme vztah,« podotýká s úsměvem Michal Hotmar z firmy RIM CZ, která se ergonomickým sezením zabývá už téměř 30 let.

Čokoláda jako nepřítel spánku č. 1

Je známo, že na konzumaci čokolády může vzniknout závislost. Její večerní pojídání není vhodné ani pro naše tělo a ani pro náš spánek. »Čokoláda obsahuje kofein. Nejvíce kofeinu je obsaženo v tmavé formě čokolády. Kofein se nachází v kakaových luscích, které se využívají k její výrobě. Pokud sníte čokoládu obsahující cukr, nabudíte na krátkou chvíli tělo. To se hodí před sportovní aktivitou. Večer vám ale tělo nepoděkuje, jelikož vyžaduje spánek,« radí propagátor zdravého životního stylu.

Ilustrační FOTO - Pixabay

To správné ovoce a zelenina

Ovoce se zeleninou by měly být nedílnou součástí snad každého vyváženého jídelníčku. Co vás však může překvapit, je fakt, že některým druhům zeleniny by bylo před spaním záhodno se vyhnout. »Květák nebo brokolice sice obsahují protein, který reguluje spánek, podílí se na tvorbě serotoninu – hormonu podporujícího spánek, ale obsahují také vlákninu, jež je těžko stravitelná,« říká David Buchta. Před spánkem je vhodné se vyhnout například i pomerančům a malinám, které jsou náročné na trávení. To samé platí o celeru. Vhodné je pak také se vyhnout třešním.

Ovoce se zeleninou jsou tělu prospěšné nejen v rámci životosprávy, ale také během detoxikace organismu. »Z vlastní zkušenosti vím, že změna stravování má na lidský organismus opravdu velký vliv, ať už jde o shození přebytečných kil, posílení imunity, uzdravení kožních onemocnění nebo alergií,« přikyvuje Stanislav Petříček, zakladatel bister bistRAWveg, popularizátor zdravého životního stylu pro manažery.

Potravinou, která je více než vhodná na detox organismu, je konopné semínko. To u nás můžete legálně sehnat. Pochází totiž z konopí s obsahem THC pod 0,3 %, takže se jej rozhodně nemusíte obávat. Ba naopak, jeho účinky jsou totiž velmi příznivé. Mimo jiné je zdrojem bílkovin, esenciálních aminokyselin a esenciálních mastných kyselin. »Dodává tělu spoustu důležitých minerálů a vitaminů. Je to v podstatě komplexní zdroj všech potřebných látek pro zdravé fungování lidského organismu,« doporučuje Jiří Stabla, odborník na konopí, zakladatel značky Fitcann.

Zelený a černý čaj

Společnost je obecně rozdělená na dva tábory. Ty, kteří milují čaj a ty, kteří upřednostňují kávu. Zelený čaj mnozí volí k večernímu posezení jako součást relaxace a uvolnění po náročném dni. Byť je zelený čaj ohromný pomocník například během spalování tuků, obsahuje ale také značné množství kofeinu, který spánek oddaluje. Nezapomeňme pak také na čaj černý, který obsahuje ještě větší množství kofeinu. Pokud před spaním máte rádi teplý čaj, zkuste ovocný, či bylinný, ideálně meduňkový.

Červené maso - zabiják spánku

Dobrá výživná večeře je fajn, ale neměla by být příliš těžká. Pokud si dáte večer těžký steak, čekejte těžké sny. Ale nejen steak může přitížit. Do označení červeného masa řadíme nejen maso hovězí, ale i skopové či vepřové. Patří mezi něj ale také maso kachní, zvěřina či husí maso. »Tento druh masa je bohatý na bílkoviny. Před spaním bychom neměli toto maso jíst, jelikož si tělo během spánku nemusí nejlépe poradit s trávením proteinů,« říká David Buchta. Špatné trávení navodí pocit plnosti a těžkého žaludku. A s takovým přetíženým zažíváním se těžko dostává mysl i tělo do příjemného usínacího módu.

Káva jako životabudič

Mnoho lidí si dnes bez kávy nedokáže představit den. Pijeme ji ráno, odpoledne i navečer, doma, ve škole i v práci. Zkrátka při jakékoliv příležitosti. Pomáhá nám zůstat vzhůru a díky ní se cítíme méně unavení. Pro mnohé je také příjemným společníkem při rozhovorech, a to nejen v kavárně, ale i online sedánkách, které jsou nyní tak v módě. A dobrá kniha s kávou? Samozřejmě! Proč si ji tedy nedávat před spaním? Odpověď je jednoduchá. Kofein. »Pokud se chcete vyspat, určitě si kávu v žádné formě před spaním nedávejte. Kofein by vám zabránil ve spánku,« radí David Buchta. Každý člověk sice odbourává kofein za jinou dobu. Ale mělo by platit nejen pro osoby citlivé na kofein, že by poslední šálek dne měl přijít nejpozději ve čtyři hodiny odpoledne.

Tučná jídla

Kdo by neznal vrtkavé myšlenky během večerního sledování televize a komu by se nestalo, že si odskočil pro nějakou slanou dobrotu do spíže. Třeba v podobě brambůrek, křupek, slaných arašídů. Nebo třeba kousek tvrdého sýru, kolečko salámu nebo plátek dobré šunky… Pro dobrý spánek je však moudré se podobně tučným potravinám vyhnout, neboť po jejich konzumaci naše tělo může začít špatně trávit, a dokonce může přijít i žaludeční nevolnost. Navíc na noc přijaté kalorie tělo nemá jak spálit, a tak si přebytečné tuky schovává do zásob.

Ostré jídlo přináší noční můry

Patříte mezi milovníky ostrých jídel? Libujete si například v indické či ostré mexické kuchyni? Pokud máte problémy se spánkem a chtěli byste se dobře vyspat, neměli byste jíst ostrá jídla před spaním. »Během spánku se proces trávení zpomaluje, a navíc musí tělo na trávení ostrých těžkých jídel vydat velké úsilí. Některé články dokonce hovoří o skutečnosti, že pokud si dáte před spaním ostré jídlo, můžete mít s velkou pravděpodobností noční můry,« zakončuje s úsměvem David Buchta.

Co tedy jíst před spaním?

Některé rady říkají, že po páté hodině by se už jíst ani nemělo. To není pravda. Naopak většina výživových specialistů se shoduje na tom, že pravidelné jídlo v menších porcích v kratších dvou až tříhodinových intervalech je mnohem zdravější, než velká dřívější večeře, po které bude ve večerních hodinách následovat zaručeně pocit hladu. Pokud jíte s rodinou již okolo šesté, je zřejmé, že v devět zase dostanete kapku hlad. Klidně si dopřejte malou večeři, ale je důležité správně vybírat. Co si můžete dopřát? Třeba kousek méně tučného tvrdého sýra nebo trochu masité drůbeží šunky. Nebo neochucený jogurt či hrnek kefíru. Máte-li zbytek od večeře, můžete si dát ještě jeden kopeček rýže. Starou známou babskou radou je teplé mléko před spaním. Klidně ho smíchejte i s dvěma lžícemi vloček, které necháte kapku nabobtnat. A co třeba rostlinné mléko s trochou zdravých semínek, nebo chia pudink? Skvělou variantou je i ovoce či zelenina. Slaďoučká baby karotka či šťavnaté jablíčko, klidně i se lžící arašídového másla, proč ne? Nic z toho nezatíží a naopak půjdete spát s příjemným pocitem sytosti, a přesto lehkosti.

Helena KOČOVÁ