Pirátská strana v pravicové koalici

Piráti českých luhů a hájů o sobě poslední dobou dávají vědět s velkou vervou. Ještě aby nedávali, když ve volební koalici s hnutím STAN dosahují pomyslného prvního místa ve volebních průzkumech. Už samo spojení těchto stran, kdy jedna z nich říká, že je určitým způsobem široce rozkročena zprava doleva (Piráti), a druhá se zase úzkou spoluprací s TOP 09 zdiskreditovala v pravicové Nečasově vládě (STAN), nám musí být krajně podezřelé. Musíme si dávat pozor, o co tady jde.

V tomto případě jde o to, že se Piráti snaží manipulativně přitáhnout mimo jiné také levicové mladé lidi k jejich volební koalici důrazem na mediálně předstírané rebelství, například Bartošovými dredy, občasným neformálním vyjadřováním apod. Generace mladých lidí narozených po roce 1990 je kvůli současnému systému globálního kapitalismu svým způsobem ztracenou generací. Potácí se v době plné nejistot, rychlých problematických změn, krachujících finančních trhů a o důchodu ani nesní, protože je jim jasně řečeno, že skoro žádný mít nebudou, pokud vůbec nějaký. Chmurné to vyhlídky mladých lidí, kteří jsou většinou nějakým způsobem levicoví nebo alespoň středoví. Právě z tohoto důvodu je v našem politickém spektru nastrčena Pirátská strana, která mnohá témata otevírá a navíc předstírá rebelství. To na její popularitě u konzumentů hodně přidává.

Poslední prohlášení předsedy Pirátů Ivana Bartoše a místopředsedkyně Olgy Richterové o tom, že po sněmovních volbách budou raději spolupracovat s ODS než s hnutím ANO nebo levicovými subjekty, dává tušit, že občasná levicová rétorika, kterou používají, je osudovou pastí pro mladé voliče. Piráti jsou prostě jen jedna z dalších populistických stran, které manipulují voliči: vedle SPD, Trikolóry a dalších.

V Pirátské straně se snoubí členové od levice po pravici. Jedni mají alespoň malé sociální cítění, jiní chtějí nelegálně stahovat z internetu a další jsou zarytými pravičáky. Pěkný to chaos, ale můžeme v tom vidět i taktiku, jak získat co nejvíce voličů. Navenek se prezentují jako široce rozkročená strana, která oslovuje i sociálně cítící občany, ale na straně druhé uvažují ryze tržně, podnikatelsky a antikomunisticky až antilevicově, jak se ukazuje z posledních výroků uvedených pirátských politiků. Chtějí vystupovat jako líbivý marketingový produkt, který chce všeobecné blaho a zalíbit se všem, ale jejich cíl bude asi jasný: dostat se na posty, kde budou s ODS a dalšími zdiskreditovanými pravicovými stranami moci ovlivňovat dění ve společnosti, politice a státu.

K tomuto účelu se proto Piráti vnitřně spojí s ODS, protože ta jim dodá hlasy i od těch, kteří inklinují k pravicovému křídlu v Pirátské straně. No a zbytek přijde od těch, co věří tomu, že daná strana je vlastně levicová. Že ale Pirátská strana není vůbec levicová, dokazuje nejen jejich spojení pro volby do Sněmovny s hnutím STAN, které mělo i ministry ve vládě s TOP 09 a ODS, ale dokonce i v uzavřené koalici po volbách do zastupitelstev krajů nebo obcí. Jako příklad nám může posloužit koalice na magistrátu hlavního města Prahy, kde jsou Piráti v koalici s pravicovými stranami a jejich počínání tomu také odpovídá. Od různého deformování historie v rámci toho, kdo vlastně ve druhé světové válce osvobodil Prahu, až po různé hrátky v rámci zahraniční politiky směrem k Tchaj-wanu proti Číně nebo Rusku, třeba i s nechvalně proslulým řeporyjským starostou. Ano, i toho jsou schopní čeští Piráti, kteří sami sebe představují trochu jako pravici a trochu jako levici, která je ale spíše pseudolevicí s cool dredy.

Podobně tomu je i v rámci našich krajů. Například ve Středočeském kraji Piráti rovněž spolupracují s ODS, STAN, a dokonce i s TOP 09. V řadě českých a moravských měst je to podobné. Kupříkladu v Kutné Hoře je to ještě více zmatečné, kdy Piráti sice spolupracují se STAN, ale jsou v koalici s ANO. Zřejmě případ od případu. Tam, kde to bude výhodné, Piráti oportunisticky poslouží jako »užiteční idioti« jednou pro toho, podruhé pro onoho. Jednou budou napravo, podruhé nalevo – jak se to bude aktuálně hodit.

U voleb do Poslanecké sněmovny by si tohle měl volič uvědomit. Pirátská strana je totiž i podle posledních výroků svých vrcholných politiků kompletně pravicová se všemi svými důsledky směrem ke společnosti. Levicově smýšlející voliči Pirátů si musí dát všechny tyto dílky dohromady a tuto stranu nevolit, protože Piráti zneužívají levicové hodnoty. Jak Ivan Bartoš, tak Olga Richterová jsou populističtí manipulátoři sociálně zaměřených voličů, které chtějí získat na svoji stranu, aby po určité době svoji politiku namířili právě proti nim. Český volič tedy musí být velice obezřetný a uvědomit si, které strany jsou skutečně levicové, které pravicové, které nastrčené k zájmům kapitálu, a konečně které jsou ryze populistické.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora