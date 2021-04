Sen o pravdě a lásce

Žurnalistika v naší zemi rozhodně není nezávislá a funguje prazvláštně. Mnozí novináři publikují cokoliv - co se hodí české pravicové politické scéně a jejich kontaktům zahraničí. Že kauza Vrbětice vyvolá divokou mediální hysterii, to se dalo očekávat. Pandemie najednou už tolik netáhne, tudíž tohle téma přišlo jako na zavolanou. Paradoxní je, že se novináři a jejich tzv. odborníci vyjadřují rádoby zasvěceně bez toho, že by kdokoliv z nich spatřil jeden jediný důkaz - tedy onu inkriminovanou tajnou zprávu BIS. To bez ohledu na skutečnost, že předseda vlády ještě před pár desítkami hodin odhodlaně hřímal, že »zprávu« zveřejní. Skutečný odborník musel nad takovou horlivostí žasnout. On totiž ten případ je založen na podezření, jak sám Babiš uvedl, a každému musí být jasné, že v takové fázi vyšetřování se nic zveřejňovat nemůže. Je samozřejmě otázkou, co mají zveřejnit, když zjevně jde o modus operandi jako v americkém filmu Vrtěti psem.

Investigativní novinařina je sice fajn, ale bez konkrétního důkazu není ničím menším ani větším než klasickým bulvárem. Pokud se investigativec spokojí s tím, co mu řekne politik Babiš a double ministr Hamáček, notabene pro většinu novinářů tedy postavy nedůvěryhodné, které tři a půl roku vytrvale tepou, nedává ta sounáležitost logiku. Zakopaný pes spočívá v tom, že tentokrát se proamerickým médiím a přátelům Sudetoněmeckého landsmanšaftu ona informace náramně hodí proti Rusku. Čert vem důkazní nouzi, kterou je celá tahle rusofobní štvanice prošpikována. Účel posvětil prostředky.

V pozadí celého spektáklu se sem tam mihne zmínka o naší BIS a strážcům jediné správné cesty k demokracii na Zemi vůbec nevadí, že právě šéf naší BIS Michal Koudelka byl ne tak dávno americkou tajnou službou CIA vyznamenán. Není tajemstvím, že v čele CIA stojí Gina Haspelová, která v minulosti vedla tajnou americkou věznici v Thajsku. Americká senátní zpráva uvádí skutečnost, že pod vedením Haspelové byly ve věznici praktikovány různé metody mučení, včetně waterboardingu. CIA sice prokazatelně unáší a zabíjí lidi po celém světě, tenhle fakt ale zase nechává české mírotvorce a lepšolidi v klidu. Zdejší pátá kolona totiž pečuje o lidská práva především u vyvolených služebníků amerických zájmů všude kolem. Skutečný zájem o pravdu a lásku pro všechny je pro tuhle sortu bytostí ztrátou času.

Stanislav MACKOVÍK