Proto ta nenávist

Sto padesát jedna let nás dělí od narození jedné z nejvýznamnějších postav světových dějin – Vladimira Iljiče Lenina. Dnes jeho jméno je mainstreamovými médii vyslovováno s nenávistí. Proč vlastně? Protože ukázal cestu, jak se ze zaostalého Ruska stát hrdou velmocí, protože dal svým vítězstvím nad kapitálem naději celému světu a lidem naději na uskutečnění společnosti rovnosti. Na tom nic nemění to, že jeho vize byly narušeny v letech po jeho smrti a mnohem později jednostranností a nepochopením jeho myšlenek, což vedlo v době nedávné k dočasné porážce socialismu v Sovětském svazu, nikoli však k jeho porážce na světě jako takovém.

Vladimir Iljič Lenin dokázal rozvinout teorii marxismu a zobecnit problémy období imperialismu. Umožnilo mu to pochopení tehdejší situace. Dnešní pravice mu dává za vinu porážku tzv. demokratické ruské republiky, tedy vlády »socialisty« Kerenského, a vůbec krvavost tehdejší Občanské války. Jako obyčejně se však nezabývá tím, kdo vyprovokoval tuto válku a proč. Zmíněná »demokratická vláda Kerenského« dál totiž vedla Rusko do bídy a do války, v níž umíraly desetitisíce lidí, aniž věděli proč, a doma mezitím hynuly jejich ženy a děti hladem. Tomu dokázal Lenin se svými bolševiky učinit konec. Dal rolníkům půdu, již vzal statkářům, kteří na ní nepracovali a jen žili v přepychu. Stejně jako majitelé fabrik a bank. Dal naději na lepší život pro miliony. A Občanská válka? Po porážce Prozatímní vlády byli její ministři posláni domů. Mohl být mír a klid. Byla nabídnuta možnost spolupráce. Namísto toho již v samém začátku Krasnovovi vojáci chtěli město utopit v krvi. Neuspěli, ale pokusy zničit novou vládu a nové myšlenky pokračovaly dokonce za využití mocností. Nakonec i ty byly odraženy a nové Leninovy myšlenky zvítězily.

Majetek přestal být hlavní silou moci. A to se nezapomíná. Proto ta nenávist.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM