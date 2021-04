Maturity jsou dobře připraveny

Zástupci Unie školských asociací CZESHA se ohradili proti informacím o tom, že školy nejsou dobře připraveny na maturitní zkoušky. Žáci podle nich mají možnost konzultací před zkouškami.

Období praktických zkoušek sice začalo toto pondělí, ale kolem 90 procent škol zvolilo pozdější termín. Přibližně dvě třetiny škol kvůli epidemii COVID-19 letos zkoušky upravily. Představitelé rady unie to uvedli v prohlášení.

Podle nich zejména z vyjádření poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) zaznívá, že s maturitní zkouškou jsou letos problémy. Poslankyně například v úterý na Twitteru uvedla, že podle dat z 274 škol odsunulo maturity či závěrečné zkoušky 155, tedy 57 procent, a jejich obsah či formu upravilo 105 škol, což je 38 procent. Sněmovna podle ní měla vládu vyzvat k odkladu praktické části maturit. V návrhu usnesení na Facebooku poslankyně uvedla, že by kabinet měl předložit i novelu školského zákona, která by umožnila »jako alternativu maturitních zkoušek využít takzvaných úředních maturit«.

Podle vedení Národní rady Unie školských asociací CZESHA je ale vše ve školách připraveno tak, aby se zachovaly rovné podmínky s absolventy z minulých let a studium mohli zakončit ověřením znalostí s ohledem na uplatnitelnost na trhu práce. Víc než 90 procent škol nemělo zkoušku v prvním možném termínu od 19. dubna, ale bude ji mít později, uvedli v prohlášení předseda rady Jiří Zajíček a místopředseda Jan Mareš. K úpravám zkoušek podle nich nepřistoupilo 30 procent škol, a to s odůvodněním, že žáci i díky nabízeným konzultacím zkoušku zvládnou. Zástupci asociace to podle Zajíčka zjistili v anketě, při které oslovili 150 škol a získali odpověď asi od poloviny z nich. V ČR je podle statistik ministerstva školství 766 středních odborných škol.

Zajíček dodal, že například ve zdravotních školách či obchodních akademiích nebyly změny v praktické zkoušce vůbec nutné. Již dříve upozornil, že v některých oborech se praktická výuka dá nahradit i na dálku. Jako příklad jmenoval IT obory nebo obchodní akademie. Ve zdravotnických oborech zase byla výjimka ze zákazu prezenční praktické výuky. Jako problém označil hlavně třeba chybějící odborný výcvik na učilištích, kde praxe tvoří velkou část vzdělávacího programu. Podle zástupců CZESHA by ale byl paradox nechat žáky kvůli chybějícím dovednostem absolvovat školu úředně bez zkoušky.

Představitelé unie se ohradili rovněž proti zobecňování příběhů žáků, kteří třeba už u zkoušek propadli. To, zda studenti uspějí, nebo ne, záleží podle Zajíčka s Marešem mimo jiné i na tom, zda využili možnosti konzultací k přípravě a jaké měli studijní výsledky v předchozích letech.

Praktická výuka ve středních školách se obnoví od pondělí 26. dubna. Možnost úředních maturit pro všechny prosazoval i premiér Andrej Babiš (ANO), ministr školství Robert Plaga (za ANO) ale rozhodl o zjednodušení zkoušek. Proti úředním maturitám se vedle školských asociací postavili i zaměstnavatelé a vysoké školy.

(zmk)