Ke schvalování pětitýdenní dovolené opět nedošlo

Ani svolání mimořádné schůze nevedlo k dokončení projednávání komunistické novely zákoníku práce, která počítá se zavedením pěti týdnů dovolené pro všechny. Projednávání návrhu provázely spory poslanců a k finálnímu hlasování opět nedošlo. Kdy se dolní komora k předloze vrátí, není jasné.

Kritici delší dovolené znovu poukazovali na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s koronavirovou krizí. Místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) za předkladatele uvedl, že komunisté vnímají dopady koronavirové krize. »My nejsme slepí, vnímáme tu dobu, která uplynula a která nás postihla covidovou epidemií,« uvedl Grospič. Proto jsou připraveni navrhnout dvouletý odklad účinnosti novely, to znamená od 1. ledna 2023. Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) dodala, že v takovém případě mají slíbenou podporu ze strany poslanců SPD, Pirátů i části ANO. Návrh na prodloužení zákonné dovolené je jednou z priorit KSČM, byl také součástí toleranční dohody. Komunisté novelu předložili již v listopadu 2018. »Od té doby se neustále převaluje a projednává v této Poslanecké sněmovně,« uvedl Grospič.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Poukázal na to, že státní zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní pracovníky podle něj nynější úprava poškozuje. »Jsme si vědomi toho, že dnes existuje roztříštěná právní úprava, která upravuje velice nerovnoměrně mezi jednotlivé segmenty zaměstnanců zejména veřejného sektoru různou délku výměry kalendářní dovolené a veřejný sektor je odkázaný v podstatě na to, co je nebo není vyjednáno v kolektivních smlouvách, pokud tam působí odborová organizace, anebo na to, jak se k tomu postaví zaměstnavatel anebo vlastník dané firmy,« uvedl Grospič. Připomněl šetření firmy Trexima, z něhož vyplynulo, že kolektivní smlouvy v 87,8 procenta prodlužují o jeden týden kalendářní dovolenou na pět týdnů, a dokonce ve 2,7 procenta ji prodlužují o dva týdny. Je tak podle něj standardní zvyklostí, že se poskytuje povětšinou pětitýdenní kalendářní dovolená. »Je to praxe, která je velice rozšířená, je to řešení, které povede k tomu, aby se zvedl standard životní úrovně zaměstnanců a abychom legalizovali stav, který tu existuje,« dodal Grospič. Argumenty odpůrců novely, že delší dovolená povede k cenové inflaci či ke zrušení benefitů zaměstnanců označil za mylné a liché.

»Pět týdnů dovolené neznamená, že spadne ekonomika,« uvedla Aulická. Z argumentů, které na plénu padaly, prý měla pocit, že to je válka mezi zaměstnavateli a podporou zaměstnanců. »KSČM vždy bude hájit zájmy zaměstnanců,« zdůraznila.

Zároveň zkritizovala vládu za to, že na začátku jednacího dne nebyl ve Sněmovně přítomen ani jeden ministr, což je podmínka pro jednání dolní komory. Kluby ODS a TOP 09 si proto vyžádaly přestávky a schůze začala s hodinovým zpožděním. »Mrzí mě přístup hlavně ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, pětitýdenní dovolená je jedna z priorit i ČSSD, proto se ptám, proč ten bojkot tohoto návrhu,« řekla Aulická novinářům.

Založit ekonomiku na sdírání lidí z kůže je špatné

Kritici návrhu se odvolávali především na současnou situaci, zaměstnavatelé se podle nich nyní potýkají s koronavirovou krizí. »Návrh přichází v naprosto nevhodnou dobu, jsme uprostřed krize,« řekl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. »Nežijeme v bavlnkových časech, řítíme se do ekonomické krize,« uvedl Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Poslanec ANO a podnikatel Jiří Bláha varoval, že zaměstnavatelé nové zaměstnance nabírat nebudou, bude více přesčasů a větší tlak na zvýšení výkonu.

»Založit ekonomiku na levné pracovní síle, na tom, že budu lidi sdírat z kůže, nenechám je odpočinout, nenechám je nabrat sílu, nenechám je zvyšovat svou produktivitu, je prostě špatně,« hájila prodloužení dovolené ministryně Maláčová (ČSSD). Sociální demokrat Ondřej Veselý řekl, že firmy musí mít spokojené zaměstnance, jinak fungovat nebudou. »Délka dovolené čtyři týdny je naprostá ostuda,« prohlásil. Vojtěch Munzar (ODS) reagoval, že bez zaměstnavatelů nebudou zaměstnanci existovat a firmy musí být ekonomický zdravé.

Už dříve padl návrh na zamítnutí předlohy. Sněmovna by měla hlasovat i o Bláhově požadavku, aby se novela opět vrátila do druhého čtení.

Hospodářská komora uvedla, že při delší dovolené by podniky přehodnotily mzdovou a sociální politiku, zrušily by poskytování dovolené navíc a zvážily by snížení počtu dnů zdravotního volna. Prodloužení dovolené by dopadlo podle komory zejména na menší firmy. »Podle analýz Hospodářské komory zaměstnavatelé za týden dovolené navíc zaplatí dalších až 26 miliard korun ročně. Přitom tyto výdaje budou už trvalé,« upozornila v tiskové zprávě.

