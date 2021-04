Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda o rozvolňování

S ustupující epidemií koronaviru nabírají obrysy plány na rušení opatření proti šíření nákazy. Vláda je projedná ve čtvrtek. Směřujeme k otevření obchodů nejpozději 3. května. Mateřské školy by se i pro zbylé děti mohly otevírat po jednotlivých okresech, navrhne premiér Andrej Babiš (ANO).

Jednání vlády o rozvolnění pro stále z velké části uzavřené obchody a služby ohlásil v pondělí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). »My všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů nejdéle od 3. května,« řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Neupřesnil, zda budou moci otevřít všechny obchody, nebo jen některé. Opatření je podle něj ještě rozpracované, ministerstvo připravuje plán rozvolňování na první polovinu května.

Arenberger ve čtvrtek oznámí, ve kterých krajích se do školek budou moci od 26. dubna vrátit všechny děti. Nyní je navštěvují jen předškoláci. Jisté je to pro Karlovarský a Královéhradecký kraj, které plní limit pod 100 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za týden. Babiš navrhne, aby se otevírání mateřských škol řídilo epidemickými údaji ne z krajů, ale z okresů. Díky tomu by se podle něj mohly otevřít i školky v některých částech Plzeňského a Středočeského kraje.

Otevřít ekonomiku za dodržování stanovených hygienických pravidel, rámcových podmínek a s využitím moderních technologií navrhuje občanská iniciativa KoroNERV-20 složená ze zástupců ekonomů, sociologů a dalších odborníků. Doporučili dát prostor projevit osobní odpovědnost každému, včetně provozovatelů doposud zavřených služeb, a otevřít je za podmínek striktních hygienických pravidel. Iniciativa tak podpořila nedávnou výzvu Hospodářské komory.

Další vývoj pravidel by rády znaly také podniky, které nyní musejí pravidelně testovat na koronavirus zaměstnance. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR chce 99 procent firem vědět, jak dlouho ještě povinné testování potrvá. Podíl pozitivních testů od začátku března do poloviny dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta, ukázal také průzkum. Postupně se snižuje také cena samotestovacích sad.

Stejně jako ve firmách je testování povinné i ve školách, které se od 12. dubna otevřely ve střídavé výuce zatím pro první stupeň. Hasiči ráno začali do škol rozvážet další antigenní testy, podle ministerstva školství postačí do 7. května. Návrat všech žáků s negativním testem na koronavirus do škol i školek chce Městská část Praha 9, proti opatřením ministerstva zdravotnictví připravila žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.

V úterý v České republice pokračovalo zpomalování šíření epidemie. Bylo potvrzeno 3787 případů koronaviru, tedy o čtvrtinu méně než před týdnem. Dále ubývá také zemřelých, od 11. dubna se počet úmrtí s nemocí COVID-19 drží pod 100 za den. Hospitalizovaných je s nemocí k úterku 4063 lidí, což je asi o pětinu méně než před týdnem. Pacientů ve vážném stavu dál ubylo na 861. Nemocnice proto mohou snižovat počty lůžek určených pro covidové pacienty a vracet se k běžnému provozu.

V úterý ale zpomalil také postup očkování. Vakcínu proti COVID-19 dostalo 51 199 lidí, nejméně v pracovním dni téměř za dva týdny. Babiš přitom v březnu ohlásil, že po Velikonocích se bude očkovat až 100 tisíc lidí denně. Do úterního večera lidé v ČR dostali přibližně 2,6 milionu dávek vakcín, dvě potřebné k dokončení očkování má 893 tisíc lidí.

Čtvrtá vakcína pro použití v ČR se k praktickým lékařům dostane ve čtvrtek. Očkovací látku od firmy Johnson & Johnson měli původně dostávat od pondělí. Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky jsou mnozí lékaři připraveni očkovat i o víkendu, dodávky vakcín do ordinací jsou ale podle praktiků stále nízké. Dosud používané vakcíny od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca jsou dvoudávkové, u vakcíny Johnson & Johnson stačí jedna dávka.

(zmk)