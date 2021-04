Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko tvrdě odpoví na provokace

Ruský prezident Vladimir Putin v poselství o stavu země varoval Západ před překonáním »nepřekročitelných mezí« ve vztazích s Ruskem. Kudy nepřekročitelná »červená čára« povede, to bude podle něj určovat v každém konkrétním případě samo Rusko. Putin v projevu před ruským federálním shromážděním zkritizoval Západ za nezákonné sankce a za přípravu státních převratů v ruském okolí.

Puč a vražda hlavy státu se podle Putina chystala také v Bělorusku, které je nejbližším spojencem Moskvy. Rusko podle šéfa Kremlu hájí své zájmy ve světě, činí tak avšak v souladu s mezinárodním právem. Rusko nechce spálit mosty, ale na zahraniční provokace odpoví tvrdě a rychle, zdůraznil Putin. Žádnou konkrétní západní zemi přímo nejmenoval. »Pokud někdo vnímá naše dobré záměry jako netečnost či slabost a sám chce spálit či dokonce vyhodit do povětří mosty, měl by vědět, že ruská odpověď bude asymetrická, rychlá a tvrdá,« prohlásil dlouholetý ruský lídr. »Organizátoři jakýkoliv provokací, ohrožujících základní zájmy naší bezpečnosti, budou litovat toho, co spáchali, jak už dávno nelitovali,« dodal Putin a dočkal se potlesku svých posluchačů ve výstavní síni Manéž u Kremlu v centru metropole.

Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Wikimedia commons

V projevu navrhl velmocem jednat o strategických zbraních. »Rusko, které vede ve vytváření bojových systémů nové generace, v rozvoji moderních jaderných sil, ještě jednou snažně navrhuje partnerům posoudit otázky spjaté se strategickými zbraněmi, se zajištěním globální stability,« řekl. Předmětem jednání »se může stát vytvoření prostředí nekonfliktní koexistence na základě vyrovnání míry bezpečnosti«. Tato jednání by ěla zahrnovat »nejen tradiční strategické zbraně, jako mezikontinentální rakety, těžké bombardéry a ponorky, ale i všechny útočně a obranné zbraně, schopné plnit strategické úkoly nezávisle na jejich vybavení«. Putin také vyjádřil naději, že - jakmile to dovolí epidemiologická situace - se osobně setkají vůdci ¨zemí, stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Rusko je nakloněno široké mezinárodní spolupráci. Připomněl také roli Moskvy v ukončení loňské arménsko-ázerbájdžánské války o Náhorní Karabach.

Vztahy Ruska a Západu ochladly poté, když se ukrajinský Krym na základě právoplatného referenda připojil k Rusku a když Moskva vyjádřila podporu proruským aktivistům na Donbasu na východě Ukrajiny po převratu v Kyjevě, organizovaném západními zeměmi. Západ odpověděl sankcemi. Zatím se vztahy nelepší, naopak. Západ eskaluje napětí.

Prezident také slíbil, že Rusko bude bojovat proti klimatickým změnám. Emise skleníkových plynů v Rusku by v příštích 30 letech měly být nižší než v EU. »Musíme reagovat na výzvy spojené s klimatickými změnami. Ve 12 největších industriálních centrech musí být emise v ovzduší sníženy o 20 % do roku 2024 skrze komplexní modernizaci průmyslu, bydlení, komunálních služeb, dopravy a energetiky,« uvedl. Dále prohlásil, že nelze dopustit další environmentální katastrofy podobné té, jež se odehrála loni u města Norilsk, kdy z nádrže tepelné elektrárny uniklo přes 21 000 tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a jezera. Podle expertů šlo o největší katastrofu svého druhu v Rusku od roku 1994. Ruský těžební gigant Norilsk Nickel zaplatil rekordní pokutu 146,2 miliardy rublů (41,2 miliardy Kč), kterou firmě vyměřil soud za ekologické škody. »Navrhuji, aby bylo urychleno přijetí zákona, jenž učiní majitele podniků finančně odpovědné za odstraňování ekologických škod a rekultivaci postižených míst. Je to jednoduchý přístup: pokud vyděláváte na úkor přírody, uklidíte po sobě,« dodal Putin, jenž rovněž slíbil vytvoření odvětví pro recyklaci uhlíkových emisí a zavedení přísné kontroly a monitorování jejich objemu.

Zároveň přislíbil podporu ekonomiky a regionů. Konstatoval, že v posledním roce nebylo možné vyhnout se rozpočtovým škrtům a připustil, že pandemie prohloubila sociální problémy a nerovnosti, což Rusové pocítili na svých příjmech. Slíbil proto podporu hlavně rodinám s dětmi. »Na podporu vytvoření nových pracovních míst stát bude stimulovat podnikání. Dávám vládě pokyn, aby do měsíce předložila další opatření na podporu malých a středních podniků včetně daňové oblasti,« řekla hlava Ruské federace.

(ava, čtk)