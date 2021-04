Levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Nenávist. Bolsonaro haní Lulu i národ

Brazilský prezident Jair Bolsonaro prohlásil, že lidé, kteří by napřesrok v prezidentských volbách volili levicového exprezidenta Luize Inácia Lulu da Silva, si »zaslouží trpět«, píše agentura EFE. Bolsonaro už zahájil volební kampaň, ač Lula zatím kandidaturu nepotvrdil. V úterý ale sdělil svůj úmysl ucházet se o prezidentskou kandidaturu guvernér státu Sao Paulo Joao Doria, jeden z nejhlasitějších kritiků lehkovážného přístupu Bolsonara k pandemii.

»Národ, který by volil takového chlápka, si zaslouží trpět,« prohlásil na adresu Luly před svými příznivci u prezidentského paláce Bolsonaro, který opět neměl roušku. Reagoval tak na dotazy stran verdiktu nejvyššího soudu, který minulý týden potvrdil zrušení rozsudků týkajících se stále oblíbeného exprezidenta Luly. Ten strávil rok a půl ve vězení kvůli údajné korupci. Propuštěn byl v listopadu 2019 díky verdiktu nejvyššího soudu, podle něhož nesmí nastoupit výkon trestu odsouzený, který ještě nevyčerpal všechny možnosti odvolání. Lula obvinění vždycky odmítal s argumentem, že jsou politicky motivovaná.

Minulý týden nejvyšší soud v poměru hlasů osm ku třem rozhodl, že soud ve městě Curitiba, který Lulu ve dvou kauzách odsoudil a ve dvou dalších soudil, není pro tyto případy příslušný a že exprezidenta má soudit federální soud v metropoli Brasília. V jednom z případů navíc Lulu poslal do vězení soudce Sergio Moro, který se pak v lednu 2019 stal ministrem spravedlnosti Bolsonarovy vlády. Loni v dubnu ale Moro z vlády odešel poté, co Bolsonara veřejně obvinil, že dosazuje do vedení federální policie své lidi, aby ho informovali o kauzách týkajících se jeho rodiny a přátel.

Jair Bolsonaro. FOTO - Wikimedia commons

Podle nynějších průzkumů by Lula napřesrok Bolsonara porazil ve druhém kole. Lula patřil k favoritům i před minulými prezidentskými volbami, jichž se ale kvůli účelovým soudním kauzám nemohl účastnit. I nyní má tento 75letý politik, jenž za své vlády (2003-10) sociálními programy pomohl z bídy milionům lidí, pořád široké řady příznivců. Lula minulý týden prohlásil, že by mohl kandidovat, pokud bude třeba »porazit fašistu Bolsonara«. O víkendu v rozhovoru s katarskou televizí Al-Džazíra odmítl zájem o prezidentský úřad potvrdit s tím, že teď jsou důležitější věci než oznamování kandidatury, a to pandemie COVID-19. Lula také označil Bolsonarovo chování během pandemie za »genocidu«. Kvůli COVID-19 zemřelo v Brazílii 378 000 lidí.

Bolsonaro tento týden zopakoval, že škoda způsobená covidovými restrikcemi je větší, protože hlady se také umírá. »Generace bez škol, lidé umírající na deprese a ekonomické bankroty,« shrnul prezident, jehož postojem a odmítáním celonárodních opatření se už zabývá i parlamentní komise. Stížnosti na něj podala řada sdružení a do ostrého sporu se loni dostal s několika guvernéry, které kritizoval za jejich opatření proti šíření koronaviru. Jeden z nich, Joao Doria, který před minulými volbami patřil k Bolsonarovým příznivcům, se v říjnu utká o prezidentskou kandidaturu Brazilské sociálnědemokratické strany (PSDB).

Bolsonaro zatím neřekl, za jakou stranu půjde do voleb. Do úřadu byl zvolen za Liberálněsociální stranu (PSL), v roce 2019 se pokusil založil vlastní stranu Aliance pro Brazílii, nezískal ale dost podpisů pro její registraci. Tento týden přiznal, že hledá existující stranu, za kterou by kandidoval.

(ava, čtk)