Hořící americký bombardér Douglas A20.

Brněnská vzpomínka na hrdinství sovětské letkyně

Pietní vzpomínku na hrdinnou posádku sovětského bombardéru sestřeleného německými fašisty 19. dubna 1945 v oblasti Brna, který havaroval při nouzovém přistání u obce Loděnice, pořádali v sobotu 17. dubna 2021 občané Ořechova a Loděnic.

Šlo o americký bombardér Douglas A-20 Boston se čtyřčlennou sovětskou posádkou, který používali rudoarmějci jako americkou spojeneckou vojenskou pomoc východní frontě v sestavě 218. gardové bombardovací letecké divize 5. letecké armády. Při náletu od jihu na Brno zasáhlo tento letoun německé protiletadlové dělostřelectvo nad Brnem. Havaroval při nouzovém přistání u obce Loděnice. Dva členové posádky z něj vyskočili ještě za letu a pilot zahynul při havárii. Ve věži přežila mladá střelkyně Vasilisa Sergejevna Paščenkovová. Ta střelbou z palubního kulometu bránila Němcům v přiblížení se vraku. Potom se sama zastřelila.

Radek Harašta z Klubu vojenské historie ve Starovičkách na pietním aktu informoval, že s radnicemi obou obcí řešili, jak zajistit pro hrdinnou sovětskou střelkyni dodatečně i po 76 letech nějaké vojenské ocenění či povýšení. Prostřednictvím Generálního konzulátu Ruské federace v Brně poslali dopis v tomto duchu do úřadu prezidenta Putina.

Starosta Ořechova Tomáš Dudík naší redakci sdělil, že na Čestném pohřebišti sovětských vojáků v Ořechově je uloženo 1430 padlých rudoarmějců, obec má ještě jeden společný hrob a občas se v terénu nacházejí další, dosud neznámé samostatné hroby. Ořechov byl osvobozen od fašistů po těžkých bitvách 24. dubna 1945 na den sv. Jiří (který je i patronem zdejšího kostela) při postupu Sovětů od Bratislavy na Brno. Pietní vzpomínky se v Ořechově proto každoročně konají vždy v sobotu nejbližší k tomuto datu. Letos stejně jako loni to bude kvůli epidemii COVID-19 opět v komorním duchu. Zástupci okolních obcí pokládají kytice květů a věnce k památníku v Ořechově samostatně.

»Společnými silami se snažíme uchovat památku i hrdinné sovětské střelkyně V. S. Paščenkovové z havarovaného bombardéru u nedalekých Loděnic. Klub vojenské historie o tom uvědomil její rodinu. Prasynovec Paščenkovové, který je umělec, nám nabídl, že by chtěl v místě posledního odpočinku své pratety instalovat svoji plastiku na její památku. S Klubem vojenské historie ve Starovičkách se domlouváme na uskutečnění tohoto záměru. Již zde máme památky od rodin jiných zde pochovaných vojáků Rudé armády. Občas přijíždějí k nám vzpomínat na jejich hroby,« uvedl starosta Dudík. Pro ruská média se pořizovala v sobotu v Ořechově i v Loděnicích videoreportáž.

Atašé Generálního konzulátu RF v Brně Georgij Alexejevič Akajomov při pietním aktu v Loděnicích poděkoval lidem za účast při uchování památky padlých vojáků Rudé armády, kteří zahynuli v posledních dnech druhé světové války v Evropě při osvobozování jižní Moravy.

Iniciátor návrhu ocenění letkyně-střelkyně Radek Harašta vysvětlil, že občas se lidé táží, zda to po tři čtvrtě století není příliš pozdě, když to »už k ničemu není«. »Přiznávám, že mi snaha o její vyznamenání in memoriam pramení ze srdce, přímo z dětského srdíčka. Jako žáci zdejší základní školy jsme každoročně navštěvovali místa dopadu nešťastné posádky sestřeleného letounu při výročích osvobození naší obce. Jako kluci jsme se zajímali o vše, co z amerického bombardéru se sovětskou posádkou zbylo, a objevovali technické novinky, které zde nebyly obvyklé. Lidé z vraku odmontovali i kolo a schovali je doma. Ředitel školy nás, své žáky, každoročně vodil ve výroční den k tomuto kolu a vyprávěl historii osvobozování od okupantů. Kolo se dochovalo do dneška a ochraňuje je už třetí generace rodiny. Máme záměr tento původní artefakt ze stroje Douglas A20 Boston mít jako součást historie obce,« uzavřel Harašta.

(vž)

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv V. ŽALUDA