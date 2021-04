Kniha o legendách s odstřelovačskou puškou

V době pandemie byla pokřtěna nová kniha nazvaná »Marie Ljalková a Vanda Biněvská, československé legendy s odstřelovačskou puškou«. Pojednává o výjimečných válečných odstřelovačkách, jejichž střelecké mistrovství, ale i další obětavá a statečná frontová činnost na straně protihitlerovské koalice přibližovaly vítězství nad fašismem.

Autory knihy jsou Alena Flimelová a Roman Štér, kteří se na tři roky pohroužili do hledání v archivech, do komunikace s pamětníky a pamětnicemi, do sumarizace všech získaných poznatků, a výsledkem je zmíněná kniha.

Křest režírovala pandemie

Její křest proběhl v Komunitním centru pro válečné veterány v Brně 8. března. Vzhledem k epidemiologické situaci se jednalo o akci jen pro několik málo osob. Především byli přítomni zástupci Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel a také spolku Československý legionář – SPIA, Czech, z. s. Z jeho webových stránek čerpáme některé informace.

Předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně Dagmar Martinková knihu pokřtila spolu s předsedou spolku Čs. legionář Karlem Černochem. Knihu je možné objednat na mailové adrese ekonom.scvp@seznam.cz. Cena činí 247 Kč plus poštovné.

Podrobný popis civilního a vojenského života Ljalkové a Biněvské, které bojovaly na východní frontě ve svazku 1. čs. armádního sboru, je v knize doplněn velkým množstvím fotografií, mezi kterými jsou i takové, jež dosud nebyly publikovány.

Alena Flimelová a Roman Štér při podepisování své knihy. Křest proběhl tradičně politím kapkou šampaňského.

První naše odstřelovačka

Marie Ljalková-Lastovecká (1920-2011) nastoupila 3. března 1942 v Buzuluku u náhradní roty 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR a poté, co absolvovala zdravotnický kurz a základní vojenský výcvik, byla zařazena do kurzu pro odstřelovače. Byla první československou ženou, která se jako odstřelovačka zúčastnila bitvy u Sokolova. Ve vsi Arťuchovka si na střeše vybudovala pozorovatelnu a skrze optiku své moderní samonabíjecí pušky pozorovala ves Sokolovo a zaměřovala nepřítele. (Po této bitvě bylo rozhodnuto, že tyto posty nadále nebudou svěřovány ženám.)

Marie se účastnila osvobozovacích bojů na Ukrajině. V bojích o Kyjev na podzim 1943 byla zařazena jako zdravotnice a řidička k tankovému praporu 1. čs. samostatné brigády. Jako řidička sanitky vozila raněné z fronty. Při bojích na Dukle na podzim 1944 byla při bombardování raněna a do smrti nosila v hlavě kus střepiny. Prošla boji u Kežmaroku, Liptovského Mikuláše a Ostravy.

Po skončení války sloužila ve Slezsku jako vedoucí lékařka 2. tankového praporu 1. tankové brigády a od 1. října 1945 pracovala jako ambulantní sestra na brigádní ošetřovně. Později absolvovala vojenskou zdravotnickou školu a 1. března 1947 byla přijata jako důstojník z povolání do armády. Poté mnoho let pracovala ve vojenských nemocnicích v Praze a Olomouci.

Marie Ljalková získala za své vojenské hrdinství řadu vyznamenání, již v roce 1943 Čs. válečný kříž a v roce 2010 Řád bílého lva II. třídy.

Dramatický válečný osud

Vanda Biněvská (1925-1991) pocházela z rodiny, která se celá dobrovolně přihlásila do služby ve Svobodově jednotce. Její mladší sestra Věra jako děvčátko prosila velitele Ludvíka Svobodu, aby dostala zbraň, že chce bojovat proti fašistům. Nakonec byla jako vojínka elévka také odvedena. Věra Biněvská Holuběva (*1929) patří ke vzácným našim žijícím veteránům, kteří stále podávají svědectví o druhé světové válce a boji proti fašismu a z jejichž přítomnosti se můžeme těšit.

Vanda Biněvská měla být původně pouze zdravotnicí, ale kvůli velmi dobrým výkonům ve střelbě prošla spolu s Marií Ljalkovou také odstřelovačským kurzem. Své první nasazení prodělala v bitvě u Sokolova v březnu 1943 jako pozorovatelka-odstřelovačka. Zlikvidovala zde několik nepřátelských průzkumníků a jednoho odstřelovače, avšak při následném ústupu utrpěla těžké podchlazení a omrzliny.

Po uzdravení byla přeřazena do 2. čs. paradesantní brigády a prošla parašutistickým výcvikem. Počátkem září 1944 se zúčastnila bojů v rámci Karpatsko-dukelské operace, 17. září pak byla vysazena na Slovensku na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Pracovala tam především jako zdravotnice, ošetřovala zraněné. Po potlačení povstání se přemístila do hor a pokračovala v boji partyzánským způsobem. Dobrovolně se účastnila výzvědných akcí, zúčastnila se náročného ústupu přes Chabenec spolu s poslancem Janem Švermou (1901-1944), jenž tam zahynul.

V únoru 1945 byla Biněvská v Horné Lehotě na základě udání zatčena gestapem a 3. března uvězněna v Banské Bystrici. Z vězení se jí však 17. března podařilo s pomocí matky jedné ze spoluvězeňkyň uprchnout a připojit se k partyzánské skupině Stalin. Spolu s ní přešla frontu a v dubnu 1945 se v Kežmaroku připojila ke své jednotce. Ve světle toho všeho patří osud Vandy Biněvské mezi nejpozoruhodnější a nejdramatičtější v druhé světové válce.

Životní osudy obou žen jsou tak mimořádné, že jejich knižní zpracování jistě zaujme naše čtenáře a čtenářky.

(mh)

FOTO - Československý legionář – SPIA, Czech, z. s.