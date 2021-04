Rozhovor Haló novin s předsedkyní Rady seniorů ČR Jihočeského kraje Alenou Nohavovou

Důchodem či dosažením seniorského věku život nekončí

Jak se stane, že žena vašeho věku se stane nejen členkou, ale dokonce krajskou předsedkyní Rady seniorů?

Paní redaktorko, čas je neúprosný, počítá všem stejně, a i já jsem dospěla do seniorského věku.

A jak jsem se stala krajskou předsedkyní Rady seniorů? V minulém roce jsem byla oslovena, zda bych nechtěla vystřídat na této funkci stávajícího předsedu. Neváhala jsem a nabídku přijala, protože v době mého poslaneckého působení – působila jsem v letech 2013 až 2017 jako poslankyně KSČM – jsem jako členka sněmovního sociálního výboru měla v gesci problematiku seniorů a hendikepovaných občanů a s Jihočeskou krajskou Radou seniorů jsem spolupracovala.

S jakým programem či vizí jste vstoupila do této funkce?

Má vize je velice jednoduchá – seniorům pomáhat. V současné společnosti pozorujeme trend stavět proti sobě mladou a starší generaci. Přitom si ti mladší neuvědomují, že i oni jednou zestárnou a budou chtít za svou celoživotní práci pro společnost ve stáří důstojně žít, a ne živořit. Důstojný život není jen o výši důchodu, ale i o dalším společenském životě, aktivitě, sportování, uplatnění v různých společenských organizacích, o využívání potenciálu a zkušeností starších generací ve prospěch společnosti. Důchodem či dosažením seniorského věku život nekončí.

Kdy a jak jste byla zvolena?

Má volba probíhala v době tvrdých covidových opatření tzv. hlasováním per rollam. Měla jsem ale výhodu v tom, že mě řada členů znala právě z dřívější spolupráce. Někteří členové a členky Rady seniorů byli za mnou na návštěvě i v Poslanecké sněmovně, takže jsem se nemusela představovat.

Jaké postavení má Rada seniorů v naší zemi? K čemu se vyjadřuje, na co má vliv?

Hlavním posláním Rady seniorů ČR je spolupráce se státem na zajišťování odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu seniorů. Může podávat návrhy k zákonům, podávat i různá doporučení, upozorňovat na nepříznivé dopady jednotlivých zákonů pro život seniorů. A abych byla konkrétní – Rada seniorů se vyjadřovala k zákonu o sociálních službách, k penzijní reformě, k výši příspěvku na bydlení, k výši životního a existenčního minima. V současné době vyjádřila nespokojenost s očkováním seniorů proti nemoci COVID-19.

To je potřeba rozvést. Shledáváte nějaké problémy na systému přihlašování seniorů na očkování proti COVID-19, nebo co konkrétně kritizujete?

Současná očkovací mašinérie je jeden velký zmatek a nepřipravenost. Vědělo se, že k očkování dojde. Vláda měla čas na přípravu, ale nějak jí to nevyšlo... Systém selhal jak v počtu objednaných vakcín, tak i v organizaci. Premiér chce mít vše pod kontrolou, ale dle mého soudu to měl nechat na praktických lékařích, ti znají své pacienty a zvládli by to organizačně lépe. Nedostatek vakcín je další problém. Tím narážím i na nevůli vlády objednat Sputnik V.

Rada seniorů ČR vyjadřuje nespokojenost a ve svém stanovisku zdůrazňuje, že senioři a seniorky nejsou očkováni prioritně, upozorňuje na dlouhé čekací doby zaregistrovaných a požaduje od 15. dubna otevřít centrální registrační systém pro osoby starší 60 let.

Jak se Rada seniorů vypořádává s konspiračními teoriemi ohledně očkování a covidu vůbec? Máte nějakou informační linku či poradnu?

Na webu Rady seniorů i krajských rad jsou odkazy k problematice očkování, také odpovědi na některé praktické otázky kolem očkování a telefonní kontakty na případnou pomoc, radu.

Veřejnosti je znám předseda Rady seniorů dr. Zdeněk Pernes. Jak spolupracujete coby krajská předsedkyně s ústředím?

Pana Pernese osobně znám z doby mého působení ve Sněmovně v minulém volebním období. Setkali jsme se i na seniorských sportovních hrách. Bohužel koronavirová opatření nedovolují setkávat se osobně. Ve funkci jsem dva měsíce, takže příležitost zatím nebyla.

Co význačného v poslední době, možná v celém tomto volebním období, učinila vládní koalice ANO-ČSSD za tolerance KSČM pro jistoty seniorské generace u nás?

Díky toleranci komunistické strany byla menšinová vláda premiéra Andreje Babiše právě v sociální oblasti pro naše seniory a seniorky (a nejen pro ně) přívětivá. Musím zdůraznit, že právě jen díky toleranci poslankyň a poslanců KSČM. Ať to bylo zvyšování důchodů, rovněž jednorázový příspěvek k důchodu na konci roku 2020, nebo již zmíněné navýšení životního minima. To by za pravicové koalice rozhodně možné nebylo, což by si občané nyní před volbami do Poslanecké sněmovny měli jasně uvědomit.

Jihočeský kraj patří mezi bohaté kraje České republiky. Co nabízí krajská reprezentace právě vašim seniorům? V čem jsou vaše krajská specifika péče o nejstarší generaci? Máte dostatek hospiců, domovů seniorů apod.?

I Jihočeský kraj se potýká s nedostatkem domovů pro seniory a hospiců – to je celorepublikový problém. Tím, jak se prodlužuje věk odchodu do důchodu, v mnoha rodinách nastává problém zabezpečit péči o rodinné příslušníky. A tím se stupňuje požadavek na rozšiřování těchto zařízení.

Sociální zařízení v našem kraji se modernizují a jsou na velmi dobré úrovni. Nesetkala jsem se v Jihočeském kraji s případem zanedbaných zařízení, kde by senioři živořili. Je to také tím, že i krajští zastupitelé zvolení za KSČM měli v programu sociální a zdravotní oblast jako prioritu a po celých dvacet let, kdy byli členy Zastupitelstva Jihočeského kraje, ji důsledně prosazovali.

Co byste popřála našim seniorům?

Přeji všem seniorům a seniorkám opravdu spokojený život, plný radosti ze svých nejbližších, plný zdraví. Věřme, že po covidu bude zase lépe. Na Radu seniorů ČR ve svém kraji se můžete vždy obrátit nejen o pomoc a radu, ale můžete se i zapojit do činností, které krajské rady seniorů pořádají. V našem kraji v současnosti i přes koronavirová opatření může probíhat 5. ročník soutěže Senior foto. Velkou oblibu mají Krajské seniorské hry, Jihočeská Babička roku. Řada akcí se bohužel i v letošním roce konat nebude moci.

A jakým způsobem se senioři mohou na radu obrátit? Je to tak, že nemusí být členy vaší organizace, a přesto mohou čerpat rady ohledně různých problémů, jež se týkají seniorského života? A co když se někdo naopak chce zapojit svým členstvím do činnosti Rady seniorů?

Rada seniorů ČR má v každém kraji své zastoupení. Zapojit do činnosti se může každý senior či seniorka. Lze se přihlásit jako individuální člen či členka nebo si vybrat organizaci sdruženou v krajské radě Rady seniorů, která působí v blízkosti jejich bydliště – například jihočeská Rada seniorů sdružuje 28 organizací, v každém větším městě máme zastoupení. To vše lze najít na webových stránkách rscr.cz. Zde si každý může vybrat dle svého zájmu, profesního zaměření, zdravotních požadavků apod.

V seniorském věku opravdu život nekončí. Mnozí tvrdí, že teprve začíná...

Monika HOŘENÍ