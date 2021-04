Ilustrační FOTO - Pixabay

Aspirace Británie sahají do nebes

Velká Británie prožila zvláštní začátek letošního roku. Na straně jedné se propaganda utápěla ve »znovu nabyté svobodě«, jak část médií nazývá vystoupení z EU. Také očkovací kampaň probíhá nesporně úspěšně, na straně druhé prudký ekonomický propad a stále větší problémy v Severním Irsku, které bolestně připomínají zkušenosti minulých desetiletí, napsal server Axios.

I při rozsáhlé zdravotnické agendě si vláda našla čas na představení hlavních pilířů zahraniční a obranné politiky. Na celkem 114 takových stranách jsou popsány priority konzervativní politiky. Staly se poměrně překvapením. »Obrozená Británie« aspiruje na světové vůdcovství. Zatím na papíře.

Má toho být dosaženo třemi základními změnami. Za prvé, Británie hodlá zvýšit svůj jaderný potenciál na 260 hlavic. Dosud se plánovalo snížení z 225 na 180. Nové hlavice mají být umístěny na ponorkách, a to v příštím desetiletí. Z hlediska celkového počtu hlavic, jimiž disponují všechny jaderné státy, nejde o zvýšení významnější, ale analytici upozorňují, že přichází v čase, kdy USA a Rusko udržují smluvně neměnný horní strop hlavic, zatímco tradiční americký spojenec Británie, která není smluvně vázána, počet hlavic po letech zvýší. Vláda to objasňuje »novou studenou válkou«.

Jako v Hollywoodu

Druhým pilířem má být snížení počtu vojáků, vyvážené ovšem zkvalitněním výcviku, a hlavně použitím armády k operacím v »šedé zóně«. Na první pohled to podle serveru připomíná hollywoodský film. Malé skupiny »ostrých hochů« se budou na cíle snášet z kosmu, budou vyzbrojeny kybernetickými zbraněmi, díky umělému intelektu zmizí stejně rychle, jako přišly. Nebo vůbec nikam nepojedou, v teplých sálech daleko od míst bojového středu budou řídit drony, výzkumné, útočné a bombardovací. Konečně za třetí bude filmové představení zajišťovat britské postavení »technologické supervelmoci měkké síly«, jinými slovy propagandistické hry, které se už nyní používají jako nikdy předtím a mají se, podle britských představ, stát jednou z hlavních metod rozvracení protivníka a získávání výhod.

Proti komu? Dokument je jednoznačný – proti Rusku, prý »produkuje celou škálu světových hrozeb«. V případě Číny byl zvolen opatrnější postup, i když po prohlubování spolupráce při řešení globálních problémů, jak s ním počítaly předchozí britské administrativy, nezůstalo ani stopy. Británie se prý nyní soustředí na zvýšení přítomnosti své flotily v Indickém a Tichomořském regionu, aby »hlídala čínské pobřeží«. Připomíná to americká prohlášení z poslední doby s tím, že na takové operace nejspíš nemají námořní síly ani Američané, natož Britové, soudí server, který také přidává lakonické čínské hodnocení, podle něhož se bývalá koloniální velmoc nemůže smířit se ztrátou Hongkongu.

Nejzajímavějším ovšem zůstává nový přístup k USA. Server Axios ho nazývá »vztaženou rukou, avšak jakoby zdálky«, tedy uznává se ztráta světového vůdcovství USA, které ovšem v tomto postavení nahradí Británie za plné spolupráce s USA v boji proti Rusku a Číně. Suma sumárum - Británie hodlá škodit Rusku, přetahovat se s Čínou a uchovat si odstup od USA současně s plným pohrdáním EU, které se sice zmiňuje v dokumentu mnohokrát, ale vždy jen obecně.

Jen hřejivá vzpomínka

Má na takový přístup Británie sílu? Zatím rozhodně ne, uvádí server. Státní dluh činí dva triliony liber, nejvíc za posledních 70 let a dál roste. Podle ekonomů se příjmy na obyvatele sníží v příštích deseti letech o 6,4 %, a to se ještě neprojevil efekt brexitu. Ten neskončil, spíše začíná, britský export do EU se od ledna snížil o 40 %. Rozvod s sebou navíc přinesl problémy v Severním Irsku a ve Skotsku, které stále důrazněji požaduje nezávislost. S tím vším prostě velmocenské postavení Británie představuje »hřejivou vzpomínku«, ale ne možnou budoucí realitu.

