Slovinsko by rádo překreslovalo mapu Balkánu

Slovinská média zveřejnila široce diskutovaný neoficiální vládní dokument adresovaný Evropské unii, v němž dosud neznámý autor navrhuje překreslení hranic na západním Balkáně coby údajné řešení nejpalčivějších problémů tohoto regionu. Předestírá mj. možnost sjednocení Albánie se samozvaným Kosovem či rozpad Bosny a Hercegoviny. Idea vyvolala nejen v Sarajevu logické pobouření.

Janez Janša. FOTO - Wikimedia commons

Takzvaný non-paper, neoficiální dokument určený pro uzavřenou debatu, zveřejnil po dnech mediálních spekulací investigativní server Necenzurirano.si. Podle něj byl v únoru adresován šéfovi Evropské rady Charlesi Michelovi, jehož kancelář nicméně přijetí listiny dosud nepotvrdila. Zpravodajský portál dále uvedl, že na tvorbě dokumentu se podílel také další autoritářský stát, Maďarsko, a že v Bruselu zacházejí s dokumentem jako návrhem Slovinska, protože se na jeho distribuci podílela kancelář kontroverzního premiéra Janeze Janši (jenž se stal Orbánovým klonem).

Materiál hodnotí jako základní problém regionu nevyřešenou »národnostní otázku« Srbů, Albánců a Chorvatů, která Srbsku, Bosně a podvodnému Kosovu de facto znemožňuje úspěšnou integraci do EU. Za možné řešení označuje sjednocení dvou z většiny etnicky albánských (pseudo)států Albánie a Kosova, přičemž severní část Kosova by získala autonomní status po vzoru italského Jižního Tyrolska.

Předpokládá také rozpad Bosny, jejíž srbská část - Republika srbská - by se připojila k Srbsku. Jednalo by se o předpoklad, že by se díky tomu Bělehrad smířil se ztrátou Kosova, které jednostranně vyhlásilo nezávislost v roce 2008. Bosenské oblasti s většinovým chorvatským obyvatelstvem by se buď připojily k Chorvatsku, nebo získaly onu jihotyrolskou formu autonomie. Bosňáci (dříve Muslimové) by tímto získali »nezávislý funkční stát«.

Bosna se po krvavé občanské válce v letech 1992-95 potýká s nefunkčním politickým systémem, v němž dominují nacionalistické strany tří hlavních národů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů. Zatímco z úst bosenskosrbského předáka Milorada Dodika pravidelně zaznívají úvahy o vyhlášení samostatnosti Republiky srbské, bosenští Chorvaté se dožadují většího stupně autonomie. Většina početně nejsilnějších Bosňáků by si naopak přála co nejvíce centralizovaný stát.

Janša existenci anglicky psaného materiálu s názvem Západní Balkán - cesta kupředu odmítl výslovně komentovat, přímo ho ale nepopřel.

Zprávy o slovinském non-paperu vzbudily v Bosně vlnu nevole, kritizovali ho především činitelé z řad Bosňáků a Chorvatů. Bosenské předsednictvo si kvůli tomu podle ČTK minulé pondělí předvolalo slovinskou velvyslankyni.

Unijní diplomaté podle slovinských médií označili možné překreslování hranic na Balkáně za »špatný nápad, který by mohl otevřít Pandořinu skříňku« v podobě obnovení ozbrojených konfliktů. Ideu jednoznačně odsoudilo také Chorvatsko (ale i do všeho mluvící USA).

(rom)