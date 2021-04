A komu tím prospějete?

Ještě se ani nevrátili všichni žáci a studenti do škol, neotevřela se celá řada obchodů a služeb. Máme před sebou kus práce, abychom se my všichni vrátili do »normálního života«, nastartovali ekonomiku a zároveň zabránili šíření koronaviru, konkrétně proočkováním celé populace, které se zatím vleče…

Další lockdown si totiž nemůžeme dovolit. Lidé navíc potřebují vědět, že vládní opatření, kvůli kterým jsme žili v sociální izolaci bez rodin a přátel, alespoň k něčemu byla, a zároveň potřebují jistotu, že již brzy budou moct zase normálně žít, pracovat, podnikat atd.

Pirátům a jejich koalici se STAN ale asi zřejmě nedochází, že jsme ještě »nevyhráli«, že jsme ještě »nedoběhli do cíle«. Předseda Pirátů Ivan Bartoš zřejmě podlehl předvolebním průzkumům, které »věští« vítězství právě pirátsko-starostovské koalici. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč nyní tolik tlačí na předčasné volby. Nebo už se tak moc vidí ve Strakově akademii?

Myslíte si, pane kolego, že je na to teď správná doba? Osobně jsem přesvědčena, že by nám v tuto chvíli předčasné volby nepomohly. My teď potřebujeme spojit síly a lidem dát možnost se znovu nadechnout. Každá strana se teď může ukázat voličům a předvést, jak je schopná pracovat. Aspoň budou mít lidé jasno, až půjdou k řádným podzimním volbám…

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny