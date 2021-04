Náš nepřítel

Před několika dny v jednom pořadu týkajícím se dostavby Jaderné elektrárny Dukovany použil redaktor slovo »nepřítel« a myslil tím Rusko. Mohl však myslet i Čínskou lidovou republiku. Té, tedy jejího zájemce, se také dostavba JED týká, i když pro jistotu byla již předem vyřazena, aby náhodou nebyla lepší a levnější než jiné nabídky. Pokud užijeme však některá slova, měli bychom je předem uvážit. Něco jiného je »nepřítel«, něco jiného »protivník« - i toto slovo ve vztahu Rusko, potažmo Čína, kontra tzv. demokratické státy – tu zaznělo. Mohlo zaznít i jiné – konkurent, odpůrce, oponent atd. Čeština je jazyk velmi bohatý. Slovo »nepřítel« má totiž svůj neoddiskutovatelný obsah. S »nepřítelem« se jedná jinak, než s protivníkem či vstřícnějším »konkurentem« anebo »odpůrcem«. »Protivník« je sok, oponent, soupeř, v obchodě, v lásce, v politice. »Nepřítel« je někdo, jemuž jsme připraveni škodit. Pokud jde o stát, pak s tím »nepřátelským« jsme schopni jít třeba i do vojenského střetu, protože narušuje »naše zájmy, nesdílí naše ideje, je připraven nám ublížit, a proto se připravujeme na nějaké, třeba i konečné, řešení«. Tím se opravdu myslí i válka, i když ekonomická a další nespolupráce může být v počáteční etapě také jejím projevem. Jejím cílem je »nepřítele« ekonomicky zničit, a tak za pomoci specialistů ze zvláštních služeb vybudit jeho vlastní obyvatelstvo k odporu, aby pak bez války byly splněny ekonomické a s nimi svázané politické cíle.

Jak to tedy je? Výraz »nepřítel« se dostal ovšem také do slovníků české pravice od Pirátů počínaje a TOP 09 konče. Vlastně je vstřícným gestem k pistolníkům za Atlantikem. Ti, v poslední době za nového prezidenta, se rozhodli dále eskalovat napětí. Vymýšlejí důvody, kterým samy nevěří, které snad bere za své jen primitivní americký volič, ale jež ze strachu o sebe samé schvalují politici Evropy. Následovat mají nové sankce a peníze pro ruskou opozici. CIA jistě ví, jak na to. Podle nich »nepřítel Rusko« je vinen vším, nač si vzpomenete a tak se přijímají opatření, jež jsou hrozbou, nejen pro »nepřítele«, ale vlastně i pro svět. Náš »malý český člověk« se také podřizuje, protože velký bratr, jak jinými slovy řekla jedna socioložka, musí mít vždycky pravdu, i když ji nemá.

Otázkou ovšem je: Jaké to bude mít důsledky například pro nás? Když je někdo »nepřítel«, je totiž třeba se k němu chovat jako k »nepříteli«. S ním přece nelze ani rozvíjet obchod či snad dokonce vůbec obchodovat. Proto i ruský plyn, ruskou naftu plynoucí v naftovodech je třeba omezit, ruské výrobky i hosty našich lázní, nestavět jeho firmami třeba za levnější peníz jadernou elektrárnu, atd. od nich k nám je třeba omezit. Stejně jako naše dodávky tam, do Ruska.

Jistě, »velký bratr« nám výpadky nahradí. Budou nás sice něco stát, ale co bychom neudělali pro jeho spokojenost. Každý z nás, občanů České republiky, přece rád zaplatí něco navíc za »naši bezpečnost«, protože i v proudícím plynu, v proudící naftě, v ruských matrjoškách, v dostavbě jaderné elektrárny či v ruských návštěvnících karlovarských pramenů se skrývá »bezpečnostní hrozba«. Rusko je totiž přece náš »nepřítel«!

Jaroslav KOJZAR