Vrběti psem

Já vím, je toho teď všude plno, stejně jako bylo donedávna korony, až to otravuje. Ale nemůžu si pomoci, prostě vyjádřit se k tomu také musím, především tedy proto, že mne jiné téma nenapadá. Ano, Vrbětice…

Již v titulku jsem si vypomohl zkomoleninou názvu jednoho velmi inspirativního amerického filmu – Vrtěti psem. Pro ty, co neznají, tak se ve stručnosti jedná o zakrývání skandálu prezidenta Spojených států tím, že se prostě vymyslí fiktivní válka, která se skrze pár spotů a smyšlených příběhů prodá divákům/voličům.

V souvislosti s kauzou Vrbětice zde nehledám spojitost v zakrývání nějakého skandálu, i když nic se samozřejmě nedá vyloučit, jde mi spíš o téměř neomezený vliv médií. Ono totiž v onom filmu, i když se daná země, kde se měla válka odehrávat, ohradila, lidé, kteří tam byli, věděli, že žádná válka není, experti poukazovali, že je to nesmysl, tak mainstream si jel dál tu svou, a masy uvěřily…

Stejný pocit mám i nyní z této kauzy. Ať už se zdá toto obvinění po sedmi letech jako naprosto absurdní a zapojení dvou »otravných« agentů pak už doslova jako vtip, přijde mi, že lidé to z větší části berou zcela nekriticky za své. K tomu pak samozřejmě velkou měrou přispívají pravicoví politici, v tomto případě bych je nazval rovnou válečnými štváči, kteří, pokud nejsou úplně vypatlaní, tomu přeci sami nemohou věřit, ale snaží se situaci vyhrotit do extrému.

Je mi z toho opravdu až fyzicky špatně. Jako by jim vůbec nezáleželo, jak to s touto zemí dopadne. Tohle je totiž opravdu vysoká hra. A my jsme v ní případným obětním beránkem. Doopravdy bych tentokrát uvítal, aby nás Rusko kleplo pořádně přes prsty. Sám se divím, proč to Rusové ještě po mnoha našich provokacích neudělali. Nebo alespoň ne ve velkém. Tentokrát by to mělo ale pořádně zabolet a ano, i když nám to bude nejspíš nepříjemné, je to asi potřeba, aby si mnozí uvědomili, jak moc s ohněm si zahrávají. Však taky i zlobivé děcko si musí jednou sáhnout na plotnu, aby pochopilo, že to pálí…

Tomáš CINKA