Ilustrační FOTO - Pixabay

ČR se vydala cestou ničení vztahů s RF

Česká republika se vydala cestou ničení vztahů s Ruskem, uvedla podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva zahraničí. Stalo se tak poté, co nový český ministr zahraničí Jakub Kulhánek oznámil, že ČR omezí počet lidí na ruském velvyslanectví v Praze podle personálního stavu na české ambasádě v Moskvě.

»V tuto chvíli, v níž nyní jsme, se Praha vydala cestou ničení vztahů. Odpověď na sebe nedá dlouho čekat,« prohlásila mluvčí ruského ministerstva Marija Zacharovová v první reakci na Kulhánkovo oznámení.

V Moskvě na ministerstvu zahraničí odpoledne přibližně půl hodiny jednal český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka. Velvyslanec podle agentury RIA Novosti při odchodu uvedl, že zatím dál zůstává a pracuje v Moskvě a potvrdil, že mu byla doručena oficiální odpověď Moskvy týkající se aktuálního diplomatického sporu.

Rusko nyní udělá všechno proto, aby nucený odjezd diplomatů z ČR neměl negativní důsledky pro ruské občany, kteří se nacházejí na českém území, řekl novinářům náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Veršinin. Nedávná rozhodnutí, která neodpovídají ruským ani českým zájmům, Praha i podle něj přijala pod tlakem zvnějšku.

Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij podle agentury RIA Novosti poznamenal, že ČR by měla žádat kompenzace od Washingtonu, který vtáhl Prahu do »obrovské provokace«.

Přestat lhát o Vrběticích

Také Zacharovová prohlásila, že Praha v diplomatickém konfliktu s Moskvou postupuje na objednávku a její počínání nemá nic společného s diplomacií. Podle ní Praha »předvádí performanci« a nesnaží se »normalizovat práci diplomatů«. Odpoledne v rozhovoru poskytnutém televizní stanici Moskva-24 řekla, že Praha si musí sama udělat jasno, co se ve Vrběticích před sedmi lety stalo, a říct o výsledcích vyšetřování všechno »pravdivě a upřímně«, protože zatím si česká strana protiřečí - jak pokud jde o obviňování Moskvy, tak pokud jde o události z roku 2014. »Není třeba předstírat, že po sedmi letech tzv. vyšetřování - dva nebo tři dny poté, co Washington oznámil vyhoštění ruských diplomatů a podpořil Varšavu - ČR najednou našla dva ruské občany, kteří za to mohou za všechno, a proto musejí být vyhoštěni ruští diplomaté,« připomněla souvislosti ruská mluvčí.

NATO a Bratislava

Slova Zacharovové vlastně potvrzují země útočného vojenského paktu NATO, které vyjádřily solidaritu ČR v souvislosti s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. NATO je podle společného prohlášení přetisknutého ČTK vážně znepokojeno údajnými destabilizačními aktivitami Ruska na území paktu.

A Rusko by prý mělo zaplatit za útok ve Vrběticích. Podle serveru EUobserver to prohlásil mluvčí amerického ministerstva zahraničí. O eskalující diplomatické roztržce informují zahraniční tiskové agentury i americký či francouzský tisk. Magazín Foreign Policy navrhuje, aby se česká vláda řídila několik let starým příkladem Británie, a kromě vyloučení diplomatů přistoupila i ke »kreativnějším« formám protiopatření. Tehdy se jednalo o opatření ekonomické povahy.

Také Slovensko rozhodlo o vyhoštění tří pracovníků ruského velvyslanectví, řekl novinářům premiér Eduard Heger, na odjezd ze země dostali týden. Krok zdůvodnil tím, že Slovensko nemůže tolerovat, když zástupci cizích diplomatických misí nerespektují dohodnutá pravidla. SR tak vyjádřuje solidaritu s ČR, která se (ovšem vlastní vinou) dostala do diplomatické roztržky s Moskvou. Rusko na oplátku vyhostí tři diplomaty SR.

(rj)