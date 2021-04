Ilustrační FOTO - Haló noviny

Obchody otevřou 3. května

Toužebně očekávané rozvolnění protiepidemických opatření je tu. Již od tohoto pondělí bude obnovena praktická výuka na středních i vysokých školách. Od dalšího pondělí 3. května by se pak měly otevřít všechny obchody, kadeřnictví, pedikúry, lázeňská péče, venkovní trhy, galerie, muzea a památky. Žáci 2. stupně základních škol by se měli vrátit do lavic, prozatím k rotační výuce.

Oznámila to vláda s tím, že podmínkou, aby k rozvolnění od 3. května opravdu došlo, je udržení hranice 100 nakažených koronavirem na 100 tisíc obyvatel. Hranice bude sledována po jednotlivých krajích. Nyní úřady evidují celorepublikově 177 nakažených na 100 tisíc obyvatel, někde je ale situace už lepší. Pokud služby skutečně 3. května otevřou, bude podmínkou vstupu do jejich provozoven negativní test, ať už antigenní nebo PCR.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková rozvolnění uvítala, byť vyzvala ke značné opatrnosti. »Je potřeba postupovat velmi opatrně a doufám, že vláda skutečně vzala v potaz hlavně odborné názory, a že neupřednostnila shánění politických bodů před volbami, ať už budou v řádném termínu, nebo v předčasném. Musíme kromě ekonomiky myslet i na systém zdravotnictví, který se potřebuje nadechnout. Potřebuje obnovit normální provoz,« řekla Marková Haló novinám.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Podle Markové je zahájení rozvolňování ošemetné i z psychologického hlediska. »Tak trochu se bojím, aby česká veřejnost onen 3. květen nevzala jako zelenou k živelnému návratu k normálu a neztratila jakoukoli odpovědnost,« uvedla Marková, která nicméně ocenila, že vláda v rozvolňovacím schématu upřednostnila školy. »Pro nás byl od počátku návrat dětí do škol a školek jednoznačnou prioritou,« připomněla Marková. Od pondělí 26. dubna budou moct otevřít mateřské školy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Děti tam budou moci chodit bez roušek a bez testů. V ostatních regionech budou nadále školky moci navštěvovat pouze předškoláci za přísnějších hygienických pravidel.

Šest »balíčků«

Pro rozvolňování vláda podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) připravila šest »balíčků« neboli stupňů. Určující bude vždy počet nakažených. Uvolnění bude vláda upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek ho bude potvrzovat. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) doplnil, že to neznamená, že každý týden se bude nutně uvolňovat.

Podle Markové je nutné, aby kabinet nyní nesoustředil pozornost jen na ladění rozvolňovacího procesu. Musí se soustředit hlavně na očkování, tam Markové chybí větší snaha. »Je nezbytně nutné urychlit proces očkování. Podle posledních čísel očkování opět zpomalilo, a to je nepřijatelné. Očkování je jediná cesta, jak se můžeme vrátit k normálnímu životu a vláda musí pro zajištění dostatku vakcín udělat úplně vše,« řekla Marková.

Justice proti zdravému rozumu

Vláda se ovšem při koordinaci rozvolňování bude muset vypořádat s dalším podivným rozhodnutím soudu, které přišlo. Tentokrát to byl Nejvyšší správní soud, který zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, jež kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah však má několikadenní odklad, vstoupí v platnost čtvrtý den po právní moci soudního rozhodnutí, tedy po jeho doručení aktérům.

Marková neskrývala rozpaky, které v ní rozhodnutí soudu - nikoli první podobné během pandemie - vyvolalo. »Nepovažuji za příliš šťastné, když se soud nabourává do věcí, které mu nepřísluší. Ta opatření byla dělána na ochranu zdraví a životů občanů. Jsem přesvědčena, že právo na život a na zdraví stojí nad těmi právy, které se snažily soudy ochránit. Bylo by velmi nešťastné, kdyby taková rozhodnutí soudů vedla k tomu, že nyní při rozvolňování nebudeme postupovat opatrně,« řekla našemu listu stínová ministryně.

Hlavní vada opatření spočívala podle soudu v tom, že nebylo vydáno s předchozím souhlasem vlády, ale až s následným. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví podle pandemického zákona vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tomto případě nedoložilo.

(ste)