Rozvolňování s opatrným optimismem

Konečně jsme se dočkali aspoň trochu předvídatelného systému rozvolňování epidemických opatření. Chtělo by se věřit, že »balíčky« budou úspěšnější než tzv. PES, který stejně nebyl dodržován. Hlavní slovo musí mít skuteční odborníci, ne politici, kteří chtějí získat předvolební body.

KSČM dlouhodobě kritizovala vládu za chaos, nepředvídatelnost a zbytečnou plošnost opatření. Opakovaně navrhovala postup podle faktických čísel a jasně stanovených podmínek, včetně možnosti rozhodování o nezbytných restrikcích na regionální úrovni.

Počet nakažených COVID-19 nyní klesá, stejně jako hospitalizovaných v nemocnicích a na JIP. Náš optimismus by měl být ale velmi opatrný a každý krok v rámci rozvolnění musí být posuzován v čase. Teď je důležité, aby se zdravotnictví tzv. nadechlo a bylo obnoveno poskytování standardní a dlouho odkládané zdravotní péče. Prioritou je samozřejmě návrat dětí a studentů do všech typů škol nejen rotačně, ale trvale tak, aby byly aspoň částečně napraveny škody způsobené koronavirem a následnou distanční výukou. Postupně je nutné vrátit do života i služby, obchody, sportovní, kulturní a společenské akce i zařízení.

Významnou roli stále bude hrát očkování. Bez proočkovanosti aspoň 70 procent populace je riziko návratu vyššího počtu nakažených velké. Z tohoto důvodu je naprosto nepřijatelné, že očkujeme málo, máme nedostatek vakcín a nevyužíváme možnosti praktických lékařů. Ti mohou naočkovat až 50 tisíc dávek denně, ale kvůli nedostatku vakcín jich očkují jen pětinu!

Vláda populisticky přidává možnost očkování dalším skupinám a přitom nejsou naočkovaní ti nejzranitelnější. Například ze 150 tisíc 70letých je proočkováno jen čtyři a půl tisíce. Při ochraně zdraví a životů lidí nemá populismus a politikaření místo.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM