Lidé, bděme!

Vím, že každý má svůj názor na současné dění, přesto to nemůžu vydržet a vyslovuji veřejně ve zkratce z křesla domova také ten svůj.

1. Zásadní je otázka důvěry v bezpečnostní a informační služby. Ty se vždy v minulosti zapojovaly i do vyfabrikování falešných kauz. Vzpomenu jen Gliwice, Zifčáka alias Růžičku a Irák. Je pak těžké očekávat, že všichni budou slepě přijímat jejich bianko informace o důkazech, i když jsou tentokrát podpořeny Policií ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR. Stále vidím ministra Vlády ČR ve Sněmovně, jak přesvědčivě mává zkumavkou a varuje před zbraněmi hromadného ničení v Iráku. Informace byla zcela falešná!

2. Ze zákona mají zpravodajské služby informovat výkonné složky. U nás se však jejich činnost svévolně rozšířila i o činnost mezinárodní, řídící a organizační. Je dost příkladů z historie, že takováto neomezená moc, formálně kontrolovaná parlamentem, nevede k rozkvětu národních zájmů. I veřejně udělené vyznamenání CIA vedoucímu představiteli BIS ČR je demonstrativním výrazem úzké spolupráce s jednou z velmocí, které není státní terorismus, ba ani válečný konflikt, nikterak cizí při obhajobě svého dominantního postavení.

3. Není žádným tajemstvím, že řada pravicových poslanců chodí ke konzultacím na Velvyslanectví USA a vybraní dokonce absolvují speciální školení přímo ve Spojených státech amerických. Že velvyslanectví USA ovlivňuje dění a politiku v České republice, a že se dokonce podílí na organizaci a zabezpečení protestních akcí i vůči ústavním činitelům ČR. Nejsme vyvolenými, děje se tak i jinde a často skrytě přes neziskové organizace.

4. Nedůvěra nemalé části občanů je rovněž podpořena tím, jak jsou hodnoceny ve světě různé události či kauzy. Metoda dvojího metru je do očí bijící! Copak není státním terorismem odstřelení dronem představitele státu na návštěvě jiného státu, copak není státním terorismem vražda novináře na velvyslanectví? I naplňování lidských práv je hodnoceno v jednotlivých zemích selektivně a bez historického a kulturního kontextu.

5. Je Česká republika zapojena do válečného konfliktu tím, že se z jejího území přemísťují zbraně do míst válečného konfliktu? Každá účast ve válečném konfliktu je totiž ohrožení nejen pro bojující příslušníky, ale i pro jejich zázemí, pro dotčené občany obecně. Kdo nese zodpovědnost za takovouto politiku?

6. Jak je možné, že tolik politiků i občanů je bez pochybností přesvědčeno o absolutní pravdivosti informací, které zapadají do jejich hodnotové a politické orientace, aniž by alespoň trochu použilo kritické myšlení? Pak stačí podezření a není třeba důkazů. Nenávist z nich přímo teče. Skepse není duševní vada, ale způsob přístupu ke všem informacím, zejména těm závažným. Bez ní dochází ke zkratkovitému myšlení, závěrům a jednáním. To je velmi nekompetentní a nebezpečné!

7. Téměř na vše je potřeba mít nějakou kvalifikaci. Například na řízení automobilu řidičský průkaz. Jen na rodičovství, manželství a politiku nepotřebujete de facto nic. To rovněž nepřispívá k důvěře v politické elity.

Na závěr bych parafrázoval Julka Fučíka. Lidé, bděme!

Miroslav OPÁLKA