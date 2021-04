Velká »Ham-ba«

Monstrózní mediální řev, který sledujeme takřka týden, nezná precedentu. Překonává všechno, co si pamatujeme. Měli to, hoši, hezky připravené. Jak řekl ve čtvrtek v ČT24 komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser, »úroveň poznání je neuspokojivá, hrajeme hry kolem hry, česká vláda se ocitla v něčí zpravodajské hře«. Kaiser se domnívá, že BIS se »dopouští či účastní her, které by v normálně fungujícím státě neměla hrát«. Hamáček a Babiš se octli pod tlakem šéfa BIS Koudelky, který je přitlačil ke zdi: Buď to vybalíte v sobotu večer na tiskovce, nebo v pondělí vyjde v Respektu cílený únik, tedy článek připravený podle not BIS.

Plynou z toho dva závěry. Respekt je tiskový orgán BIS, a Biska je českou pobočkou CIA, což dokládá metál páně Koudelkův od šéfky CIA (česká kontrarozvědka byla oceněna americkou rozvědkou – to je opravdu roztomiloučké a vše vypovídající).

Povšimněte si, že každý, kdo nyní vznáší jakékoli věcné námitky nebo pochybnosti k tomu, co se tady přetřásá o Vrběticích, je usazen tím, že jde o tajné služby, a tedy tajné zůstanou i jejich postupy a dokazování. A basta. Tak s tímhle mohou jít do mateřské školky, nikoli za dospělými lidmi. Pokud tedy je to tajné, tak pak mají tajné služby tajně pracovat a tajně celou záležitost vyřešit. A ne, že se zinscenuje humbuk, v němž média splní úlohu soudce i kata, a důkazy se nepředloží. Někteří ze servilních mluvčích, exhibujících v médiích, roztáčejí takovou protiruskou nenávist, že to z nich přímo stříká.

Kdo si pamatuje epochální omyl amerických tajných služeb, které varovaly před údajnými Husajnovými zbraněmi hromadného ničení a tím ospravedlňovaly invazi do Iráku, jež se poté rozhořela ve válku se statisíci mrtvých, a kdo si pamatuje britského premiéra Blaira, jak před Chilcotovou komisí skoro brečel, když se Britům omlouval za neoprávněnou účast britských vojáků v invazi, nemůže bezdůkazně těmto »službám« věřit. Nemluvě o další blamáži, »ricínové« aféře.

Jeden faktor se přehlíží: Nikdo nepřipomíná stržení sochy osvoboditele půlky Evropy od fašismu I. S. Koněva, provokační přejmenování náměstí, kde sídlí ruské velvyslanectví a pomník vlasovcům. Promyšlená provokace avanturistických komunálních politiků z Prahy 6, Prahy a Řeporyjí se nesetkala s důrazným odsouzením od vrcholných politiků exekutivy, kteří měli říci – a dost!. Rusko bylo delší čas tímto provokováno, jako kdyby nikdo u nás nevěděl, že Koněv je váženou osobou ruské historie a sáhnout na něho je totéž, jako sáhnout na Churchilla, Pattona, de Gaulla či Roosevelta. Kdo to nechápe, je hňup.

Pro duo Hamáček-Babiš se už na netu objevilo nelichotivé pojmenování Ham-ba. Ano, je to velká ostuda, se kterou vejde vláda Andreje Babiše do dějin, protože po desetiletích budou naši nástupci tuto její etapu hodnotit jako zpravodajsky řízený rozpad česko-ruských vztahů, zhoršení ekonomické situace našich podniků obchodujících s Ruskem a ve finále i energetické bilance ČR.

Monika HOŘENÍ