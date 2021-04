Ilustrační FOTO - Pixabay

Budeme očkovat 100 tisíc lidí denně?

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) obnovil slib, že Česká republika bude v dohledné době očkovat proti koronaviru 100 tisíc lidí denně. To sliboval na duben již bývalý ministr Blatný, ale kvůli vládní neschopnosti zajistit dostatek vakcín nebyl slib nikdy realizován.

Dosavadní očkovací rekord ČR zaznamenala 15. dubna, kdy dávku dostalo 72 000 lidí. Pak se však počty naočkovaných vrátily na hodnoty 50-60 000 ve všední den, o víkendech se propadají ještě více. Podle Arenbergera však už brzy budou okolo 100 tisíc denně. Do konce srpna pak budou naočkováni všichni, kdo budou o očkování stát, zopakoval Arenberger rovněž nedávný slib premiéra Andreje Babiše (ANO).

Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková by ráda viděla mnohem větší snahu. »Vláda má všechny trumfy v ruce – populaci ochotnou se očkovat, dostatek očkovacích míst i ochotných praktických lékařů, jen není schopna zajistit dostatek vakcín. To by pro ni nyní měla být absolutní priorita,« uvedla Marková s tím, že horečná aktivita v zahraničněpolitických otázkách z posledních dnů je však spíše důkazem, že vláda má priority jiné.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Arenberger rovněž oznámil, že vláda během patnáctiminutového on-line zasedání schválila novou verzi opatření o omezení obchodu a služeb. Reagovala tak na čtvrteční zrušení opatření Nejvyšším správním soudem (NSS). V oblasti maloobchodu a služeb se v nové verzi opatření dosavadní pravidla měnit nebudou.

Nové opatření bude účinné od pondělí. Po výtkách soudu neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100. »Ti mohou být v libovolném počtu, ale můžeme stanovit podmínky, což jsme doplnili,« řekl novinářům Arenberger. Opatření tak nadále požaduje, aby se účastníci shromáždění rozdělili na skupiny po 20, které od sebe dodržují dvoumetrové rozestupy.

Podle soudu hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím, ale až s následným souhlasem vlády. Bez předchozího souhlasu vlády může ministerstvo zdravotnictví podle pandemického zákona vydávat opatření jen tehdy, když hrozí nebezpečí z prodlení, což v tomto případě nedoložilo. Podle Arenbergera argument soudu vládu udivil, neboť opatření bylo motivováno tím, že se v Děčíně objevila brazilská mutace, takže nebezpečí z prodlení hrozilo, nicméně rozhodnutí soudu kabinet prý respektuje.

Arenberg též upřesnil některé detaily v rozvolňovacím plánu, tzv. šesti balíčcích. Uvedl například, že při prokázání se u vstupu do vybraných služeb bude platit profesionálně odebraný PCR test na koronavirus sedm dnů, odborně provedený antigenní test tři dny. U amatérsky provedených testů bude platnost spíše jednorázová – lidé si tak nebudou moci tyto testy třeba do kadeřnictví přinést z práce, pokud si je tam dělali sami, budou ale moci si takový test udělat přímo v provozovně služby.

Vybrané služby spojené s péči o tělo jako kadeřnictví, pedikúra nebo masáže budou moci podle čtvrtečního rozhodnutí vlády obnovit provoz od 3. května. Detaily pravidel pro otevření by měla vláda upřesnit v pondělí.

Antigenní testování v odběrových centrech mohou lidé, kteří se prokážou průkazem pojištěnce, absolvovat jednou za tři dny bezplatně, resp. úkon bude hrazen ze zdravotního pojištění. PCR testy jsou prováděny zdarma jen se žádankou od lékaře.

(ste)