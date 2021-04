Ilustrační FOTO - Pixabay

Havlíček: Uzavření obchodů není v rozporu s rozhodnutím soudu

Přetrvávající omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb není v rozporu s aktuálním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Poslancům to řekl vicempremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Situací v maloobchodě se poslanci zabývali v rámci bodu Konec likvidace českého maloobchodu, který prosadili Piráti. Pro zařazení tohoto bodu hlasovalo 47 z 91 přítomných poslanců, proti byli pouze poslanci ANO a ČSSD.

Nejvyšší správní soud ve čtvrtek oznámil, že zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah má několikadenní odklad, vstoupí v platnost čtvrtý den po právní moci soudního rozhodnutí, tedy po jeho doručení aktérům. Vláda dopoledne v reakci na to schválila nové opatření o omezení obchodu.

»Podle našeho názoru trvání omezení maloobchodního prodeje a služeb není v rozporu s rozsudkem soudu,« řekl Havlíček. Soud se podle něj vyjádřil zejména k omezení hromadných akcí, obchodem a službami kromě jedné vedlejší poznámky se ve svém rozsudku nezabýval.

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík naopak prohlásil, že vláda jednala nezákonně a soudem zamítnutým opatřením překročila své kompetence, které si podle něj vymyslela. Označil to za krátkozraké a varoval, že to bude stát spoustu peněz na odškodnění. Argument, že není možné otevřít obchody kvůli epidemii, nyní podle něj absolutně neobstojí. »Žádám, abyste skutečně otevřeli ty obchody, protože je zavíráte nelegálně,« prohlásil Ferjenčík.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM) upozornil na problém, který podle něj při postupném rozvolňování obchodů nastane. »Jistě víte, že když máte plný fotbalový stadion a začne na něm hořet, všichni lidé se vrhnou k východům. Proto se ve všech krizových plánech doporučuje všechny východy okamžitě otevřít, aby se ten tlak lidí rozředil. To, co vy uděláte, že postupně začnete uvolňovat, neznamená, že se omezí mezilidský kontakt lidí, ale naopak se zkoncentruje,« varoval Luzar. Upozornil, že pokud se ve městě otevře nějaký obchod, tak se do něj sjedou lidé z celého města, aby využili po tolika měsících uzavření možnost nakoupit. »A ta koncentrace bude násobně větší. To je o psychologii lidí a fungování davu,« dodal Luzar.

Člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM)

»Jsme v situaci, kdy to vypadá, že máme jednou nohou nakročeno k tomu, abychom se z toho téměř dostali,« tvrdil Havlíček. »Nezkažme si to, není to o politice, o ideologii,« poznamenal. Pokud budou čísla klesat ke 100 nakažených na 100 000 obyvatel, vláda by mohla 3. května uvolnit obchody, uvedl.

Piráti navrhli usnesení, v němž by Sněmovna mimo jiné konstatovala, že současné uzavření maloobchodu je protiprávní a neodpovídá znění pandemického zákona. K hlasování o něm však nedošlo, Sněmovna v pátek debatu nedokončila.

(jad)