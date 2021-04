Rozhovor Haló novin s historikem docentem Jaroslavem Štraitem

Třikrát v černobylské »zóně«

I když od černobylské havárie uplyne 26. dubna dlouhých 35 let, jde stále o aktuální téma. Svým způsobem přispěla k otázkám bezpečnosti jaderných elektráren i velká havárie v japonské Fukušimě. Znovu se vše skloňuje dnes, kdy se uvažuje o rozšíření Dukovan. Vy jste tam tehdy byl. Jak to vlastně bylo?

Ano, měl jsem to štěstí (nebo smůlu), když se do ukrajinského Černigova vypravila studijní delegace Pedagogické fakulty z Hradce Králové. Docent Půlpán z katedry matematiky, docent Kolář z katedry chemie a já. V Pardubicích jsme nasedli 26. dubna 1986 večer do vlaku Praha – Kyjev – Moskva. Jak to bývá v ruském vlaku zvykem, pili jsme čaj, četli a rozmlouvali. Humor nás opustil na hranicích v Čopu. Celníci velmi opatrně mluvili o problému v atomové elektrárně na Ukrajině. To byly naše první informace. Teprve v Kyjevě 28. dubna 1986 jsme se dozvěděli plnou pravdu a slyšeli slovo Černobyl. Do 140 kilometrů vzdáleného Černigova jsme jeli s prorektorem Serednim pak autem.

To se tehdy i tam o havárii tak málo vědělo?

Učitelé družebního Pedagogického institutu T. H. Ševčenka a studenti na kolejích, kde jsme bydleli, věděli o havárii hodně. Stejně jako na našich vysokých školách navštěvovali »vojenskou katedru«. Studenti, budoucí vojáci, v rámci výcviku hlídali »zónu« – 30 km kolem havarované elektrárny, asi 700 km2. Mimoto před našimi kolejemi byla kasárna Pinské divize, odkud jezdily transportéry chemiků a na horizontu létaly vrtulníky z černigovského letiště. Teprve později jsme se dověděli, že vozí písek a sádru na hořící 4. blok jaderné elektrárny. Takže přece jen jsme něco věděli.

Ale to byly jen strohé informace…

Nikoli. Studenti nám vypravovali i podrobnosti: že někteří lidé z hlídané zóny propadli panice, sebrali rodinu a ujeli po řece Pripjať, že další šli do opuštěného města Pripjať loupit atd. Lidi evakuovalo na 2000 autobusů. Děti odváželi do letních táborů až na Krym. Jinak v Černigově, asi 60 km východně od Černobylu, byl klid. Ani stopa radiace, protože v té době vál severovýchodní vítr. Tu naměřili nejdříve ve Švédsku.

Jak jste to všechno prožívali?

Oba docenti přednášeli ukrajinským studentům a já se toulal po Černigovské oblasti a připravoval materiál pro knihu o letité družbě s Východočeským krajem a hodně fotografoval. Kniha vyšla pod názvem »Podané ruce«. Ještě dnes máme v Hradci Králové hotel Černigov, i když čekáme, že se blíží jeho demolice. V Černigově je podobný a jmenuje se Hradecký. Velká škoda, že došlo k destrukci družebních vztahů směrem na Východ.

V jednom pořadu televize se náhodného mladého člověka zeptali, odkud nám hrozí největší nebezpečí. Odpověděl, že z Východu. Bojíte se také?

Nebojím. Staletá zkušenost praví, že nikdy nám z Východu nehrozila genocida. To tvrdím i přes osobní zkušenost se vstupem vojsk v roce 1968. Černigovsko je starobylá část Kyjevské Rusi, velmi fotogenická. Moc mě mrzí, že jeden z dobrovolnických ukrajinských oddílů, který se účastnil a možná i ještě účastní bojů na Donbasu, nesl jméno Černigov.

V současné době se více než následků Černobylu bojím fukušimské jaderné elektrárny a ozářené vody, kterou z ní chtějí vypustit.

Ale vraťme se k tématu. Jak se tam tehdy chovali lidé?

Mohu potvrdit, že nikde nedocházelo ke zmatkům, oslavili jsme První máj a 5. května nás vzali na zahájení Závodu míru v Kyjevě. Projížděli jsme několika kontrolami a měřili nám radioaktivitu. Atomový mrak tehdy plul vysoko v atmosféře. Poznal jsem tam i přítele, novináře Desjanské pravdy Vasila Strutinského, vzájemně jsme se později navštěvovali. Vyjednal mi exkurzi do Černobylské elektrárny v roce 1996. Po deseti letech pracovaly tři bloky a nad čtvrtým byl postaven »malý« sarkofág.

Tehdy jsme jeli autem z Černigova do Černobylské elektrárny. Přijal nás ředitel, dostali jsme bílé pláště a já jsem mohl chvíli »řídit« i druhý blok. V té době si vážili v elektrárně každého hosta, který bude o havárii informovat objektivně.

Jenže začal se přece šířit »syndrom z ozáření«. Neměl jste také strach?

Po Ukrajině a hlavně po Československu se tehdy opravdu »syndrom z ozáření« šířil. To mohu potvrdit. Není to nemoc v pravém slova smyslu, ale záležitost pro psychology. Ještě dnes se traduje, že naše houby a divoká prasata jsou radioaktivní. Měl bych větší strach z ryb lovených v okolí Japonska. Navštívili jsme tehdy i nové město Slavutič vybudované pro zaměstnance elektrárny. Město Pripjať zůstalo »ladem«. Ukrajinský přítel Vasil mi mezitím zemřel. Je pohřben v městě Olevsk v Žitomírské oblasti. Snad se tam někdy ještě dostanu.

Ale pokud vím, jel jste do blízkosti elektrárny ještě jednou. Proč?

Třetí návštěvu jsem si opravdu naplánoval na rok 2015. Cílem bylo vydání knihy Černobyl+30. Ta vyšla o rok později.

Jak jste se tam vůbec dostal?

Jedna slovenská cestovní kancelář pořádala do oblasti exkurze. A tak jsem se přihlásil. Na Kyjevském nádraží, kde byl sraz, se nás pak sešlo třináct. Já byl nejstarší. Tam, v Černigově, měli pro nás připraven malý autobus. Na hranicích »zóny« kontrola proběhla podle seznamu. První den jsme prošli některé opuštěné vesnice, druhý den »opuštěné město duchů« Pripjať a třetí den okolí dnes již zastavené elektrárny. Málo se ví, že to byl prezident Janukovyč, který uspořádal dárcovskou konferenci a začal stavět nový obrovský sarkofág. Snad vydrží 100 let a zcela eliminuje jakýkoliv únik radiace z havarovaného 4. bloku.

Řekli vám vaši průvodci něco o počtu mrtvých?

Řekli. Podle informací zahynulo 26 požárníků, kteří se statečně rvali s ohněm bezprostředně po havárii.

Ale dovolte, abych se vrátil k oné exkurzi. Každý návštěvník dostal dozimetr. Nikde zvýšená radiace nebyla. V prvních dnech po havárii se totiž podařilo oddělit řeku Pripjať od chladicího kanálu a tím zachránit Dněpr. Dnes v kanálu žijí obrovští sumci, ne nepodobní delfínům, které pochopitelně nikdo neloví. V zóně žije řada lidí, kteří se z venkovských domků odmítli vystěhovat. Jednu rodinu jsme také navštívili.

Díky za odpovědi, ale když už spolu hovoříme, mohu se vás zeptat na to, jak vnímáte tehdejší událost a její následky ve srovnání s dnešní pandemií?

Dovoluji si tvrdit, že současná neutěšená situace s pandemií bude mít daleko horší následky než události v roce 1986. Jsem také hluboce znepokojen situací na hranicích v Donbasu. Střety si vyžádaly na 16 tisíc životů dvou bratrských národů. Stále však držím palce slovanským zemím Ukrajině a Rusku.

Jaroslav KOJZAR