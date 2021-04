Brazilský levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva. FOTO - Wikimedia commons

Lula vyhrál další právní bitvu

Brazilský levicový exprezident Luiz Inácio Lula da Silva vyhrál další právní bitvu, když nejvyšší soud ve čtvrtek rozhodl, že soudce Sergio Moro, který ho poslal před několika lety za korupci do vězení, byl předpojatý.

Informoval o tom deník El País. Moro obvinění z předpojatosti odmítá.

Lula, který stál v čele Brazílie v letech 2003 až 2010, strávil ve vězení rok a půl a právě kvůli verdiktu, který nad ním vynesl Moro, se nemohl účastnit předchozích prezidentských voleb, které vyhrál nynější krajně pravicový prezident Jair Bolsonaro. Lula byl propuštěn v listopadu 2019 díky verdiktu nejvyššího soudu, podle něhož nesmí nastoupit výkon trestu odsouzený, který ještě nevyčerpal všechny možnosti odvolání.

Exprezident Lula obvinění z korupce vždy odmítal a označoval je za politicky motivovaná. Stížnost na podjatost podal už před více než dvěma lety. Tehdy se také v médiích objevily textové zprávy z mobilních aplikací, v nichž Moro soukromě komunikoval s prokurátorem. Zveřejnění textových zpráv tehdy prokuratura označila za »odporný hackerský čin«.

Pětasedmdesátiletý Lula zatím nepotvrdil, zda se bude napřesrok znovu ucházet o nejvyšší úřad. Ostře ale kritizoval nynější hlavu státu Bolsonara, jehož nazval fašistou a jehož lehkovážný postoj k pandemii označil za genocidu.

Minulý týden také nejvyšší soud rozhodl, že soud ve městě Curitiba, který Lulu ve dvou kauzách odsoudil a ve dvou dalších soudil, není pro tyto případy příslušný. Ve čtvrtek nejvyšší soud poslal dvě otevřené kauzy, v nichž je Lula podezřelý z korupce, k federálnímu soudu v metropoli Brasília.

Sergio Moro jako soudce (1996-2018) proslul vyšetřováním největší korupční kauzy v brazilské historii, nazvané Lava Jato, která měla přesah i do dalších zemí Latinské Ameriky. Ve vězení kvůli úplatkům skončily desítky podnikatelů a politiků, trestně stíháni v ní jsou kromě Luly i další exprezidenti regionu. Od ledna 2019 byl Moro ministrem spravedlnosti v Bolsonarově vládě, z níž ale loni na jaře odešel poté, co Bolsonara veřejně obvinil, že dosazuje do vedení federální policie své lidi, aby ho informovali o kauzách týkajících se jeho rodiny a přátel.

(čtk)