Výhrůžky smrtí

Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska, šéfka policie María Gámezová a lídr levicové strany Podemos Pablo Iglesias dostali dopisy s výhrůžkami smrtí a s několika náboji.

Téměř všechny politické strany to odsoudily, ale liknavě se k tomu postavila krajně pravicová strana Vox. Iglesias, který se kvůli kandidatuře v regionálních volbách vzdal úřadu vicepremiéra ve španělské vládě, dostal podle deníku La Vanguardia nyní policejní ochranu. V dopise mu kdosi vyhrožoval, že on, jeho manželka i rodiče »jsou odsouzeni k trestu smrti« a že se jim »čas krátí«. Ministr vnitra dostal dopis s výzvou k odstoupení do deseti dnů. »Doba, kdy se nám vysmíváš, skončila,« citovala místní média z dopisu, v němž byly rovněž nábojnice.

Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska.

Podle Iglesiase jsou dopisy důsledkem »beztrestnosti činů krajní pravice« a atmosféry ve společnosti, k níž podle něj přispívají i média šířením lží. Iglesias také zmínil kauzu z konce minulého roku, která se týkala skupiny španělských penzionovaných důstojníků. Ti loni na chatu v mobilní aplikaci WhatsApp vychvalovali někdejšího diktátora Franciska Franka a někteří zmínili i přání »postřílet miliony lidí«. Důstojníci velebili i puč z roku 1936, jímž začala občanská válka, jež vynesla Franka k moci. Kauzou se zabývali poslanci i prokuratura, která ale minulý měsíc došla k závěru, že trestný čin se nestal, protože se konverzace odehrávala »v soukromí«.

