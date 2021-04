Narozeninové překvapení pro Otu Jiráka

Herec Ota Jirák před pár dny oslavil své 72. narozeniny a kolegové ze seriálu Slunečná mu připravili překvapení přímo v ateliérech. A že se povedlo, herec nezapírá. Prý s tím nepočítal, je ale moc rád, že si na něj herci a všichni na place vzpomněli.

Seriálové dcery Eva Burešová a Bára Jánová hned po klapce nastoupily s překvapením a gratulací. »Bylo to velké překvapení, úplně mi to vzalo dech a slova. Mám překvapení rád a musím říct, že takové jako dnes, to už se mnou zacloumá,« usmíval se seriálový Martin Popelka, který dostal dort s postavičkami Jů a Hele, které ho profesně provázejí už 42 let. »Dort je nádherný, bedna se sýry a všemi různými dobrotami. Oni vědí, jak na mě,« přiznal se herec, který doma už narozeniny malinko oslavoval s dobrou grappou, kterou miluje. »Letos cesta do Itálie nevyšla, tak jsme si ji připomněli alespoň tímto dobrým pitím,« dodal.

Pevné zdraví a dobrý spánek!

Ota Jirák se narodil v dubnu 1949 v Debři u Mladé Boleslavi. Velice záhy, již v prvním roce života, se jeho rodiče odstěhovali do Prahy, kde prožil své dětství. Vystudoval fakultu loutkoherectví na DAMU. Své první divadelní angažmá získal ve Vedeném divadle Karla Makonje (1969-71). Kus života spojil jako mim s cirkusem Alfréda Ctibora Turby (1973-80) a poté přešel k pantomimické skupiny GAG Borise Hübnera (1980-85). Následovala spolupráce s Prozatímním divadlem Františka Ringo Čecha (1985-90). V letech 1991-95 hostoval v divadle Semafor, mezi léty 1998-2000 opět spolupracoval s Prozatímním divadlem Františka Ringo Čecha. V září 2003 nastoupil do angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi, a vrátil se tak do svého rodného kraje.

»Musím říct, že Otu Jiráka jsem milovala jako malá. Seděla jsem doma na koberci a hltala Jů a Hele. Pak jsem se s ním potkala tady na Slunečné a dodnes si vybavuji naše první setkání. Šla jsem se mu představit s tím, že mu budu hrát dceru – a docela jsem se zarděla,« vzpomínala Bára Jánová, kterou mrzí, že s Otou Jirákem nemá víc natáčení. Na přání seriálová dcera samozřejmě nezapomněla a prozradila ho i nám. »Přála jsem mu hlavně pevné zdraví a dobrý spánek, protože vím, že měl problémy se spaním. A taky jsem popřála to, abychom si spolu ve Slunečné zahráli.«

To Eva Burešová je na tom lépe, ta odehraje většinu scén, které Ota Jirák na Slunečné má. »Nejlepší den s Otou byl, když ho Lucka Polišenská přemluvila, aby celý obraz mluvil jako Hele. To bylo neuvěřitelně vtipné. Jinak jsou všechny obrazy s Otou milé. Mám k němu vztah, jako bych tu měla vlastního tátu. Jsem ráda, že tu je, i když spolu točíme jen párkrát do měsíce. Jsem nadšená, že to dělá on, protože jsem si ho přála poznat. Neznám jediné dítě nebo dospělého, kteří by ho nechtěli poznat. Jsem ráda, že mně se to poštěstilo,« vyprávěla seriálová Týna.

A co svému seriálovému tatínkovi popřála? »Hlavně hodně zdraví, lásky, a aby byl obklopen dobrými lidmi. To je podle mě důležité,« uzavřela Eva Burešová narozeninový den.

(mac)

FOTO – FTV Prima