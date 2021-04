Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejméně dostupné bydlení je na Vysočině, nejvíce na Olomoucku

Nejméně dostupné vlastní bydlení vnímají lidé na Vysočině, nejvíce v Olomouckém kraji. Vyplývá to z průzkumu společnosti Bezrealitky, který pro něj provedla agentura Ipsos. Na Vysočině tak odpovědělo 15 procent respondentů, na Olomoucku 42 procent. Průměr za celé Česko je 32 procent. Před třemi lety to bylo v podobném průzkumu 18 procent. Ipsos oslovil 550 respondentů bez ohledu na to, jestli již nějakou nemovitost vlastní nebo ne.

Za Vysočinou následovaly Královéhradecký (24 procent), Karlovarský (26 procent) a Zlínský kraj (27 procent). Naopak po Olomouckém kraji vnímají lidé dostupnost vlastního bydlení nejlépe v Praze (41 procent), v Pardubickém (38 procent) a Jihomoravském kraji (33 procent).

"Za tři roky se na českém trhu s bydlením stalo mnohé. Zatímco průměrná mzda stoupla o 27 procent, průměrná cena českých nemovitostí nabízených k prodeji se zvýšila o 63 procent. Optimismus rostoucí navzdory zdražování může vypadat překvapivě. Češi však mají největší úspory od roku 1997, i přes problémy spojené s koronavirem většina z nich vychází s penězi lépe než před ním. Hypotéky zároveň nepřestávají být dostupné," uvedl ředitel Bezrealitky Hendrik Meyer.

Podle Fincentrum Hypoindexu se letošní březen stal s objemem poskytnutých hypoték 44,7 miliardy korun nejsilnějším měsícem v historii ČR. Objem poskytnutých hypoték za první čtvrtletí roku vyšplhal na téměř 100 miliard korun. Průměrná úroková sazba hypoték v březnu po 11 měsících poklesů nepatrně stoupla na 1,94 procenta z únorových 1,93 procenta.

Jak průzkum dále uvádí, většina respondentů by si musela vzít na pořízení vlastního bydlení hypotéku. Zhruba pětina dotázaných uvedla, že má úspory přes dva miliony korun. Polovina má pro tyto účely připraveno méně než milion.

Podle údajů poradenské společnosti Deloitte ceny bytů v Praze a krajských městech loni ve třetím čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostly v průměru o 15,8 procenta na 70.300 korun za metr čtvereční. Dvoupokojový byt o rozloze 50 metrů čtverečních tak stál zhruba 3,5 milionu korun. Ve třetím čtvrtletí byla nejdražší Praha (94.300 korun za metr čtvereční), nejlevnější Ústí nad Labem (22.800 Kč/m2). Od roku 2014 se ceny v Česku zvýšily v průměru o 84 procent.

(čtk)