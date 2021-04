Rozhovor Haló novin s Jaroslavem Kubou, vysokoškolským učitelem a autorem knihy »Podezření: Druhý Mnichov«

Řemeslem filozofů je hledat odpověď interpretací poznatků ze všech vědních oborů

Dne 29. března 2021 jsme s vámi přinesli rozhovor, v němž jste se mj. zamýšlel nad »Budoucnem«. Vyvolal zájem nejenom čtenářů, server Parlamentní listy 5. dubna přinesl rozhovor podle nich s jedním »věhlasným profesorem filozofie«, jenž se téměř shoduje s tím, co jste uvedl. Vy se s ním znáte?

Ne, a chápu, co vás napadá. Ale také mne pobavil čtenář, jenž mě za můj vlastní nápad označil za eklektika, čili opisovače. Kdo sleduje atributy příchodu umělé inteligence a uvažuje, jak to změní člověka, dospěje k podobným závěrům. Ostatně, pokud začnou v určité době některé jevy na sebe »upozorňovat«, nezávisle si jich všimne více »pozorovatelů«. Proto se třeba dohadujeme, kdo objevil hromosvod, zda Diviš, nebo Franklin…

Miloš Skyba jako kvazi pokračovatel profesorky Albíny Dratvové (například Filosofie a přírodovědecké poznání, 1939) je ve Stručném filosofickém slovníku z roku 1966 autorem hesel z filozofie přírodních věd. Chodil jsem na náslechy jeho přednášek na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, stali se z nás přátelé. Mj. v Engelsově Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft z roku 1877, základu jeho posmrtně vydané Dialektiky přírodních věd (1925), nejenom Skyba identifikoval prvky logiky obsažené v »teorii relativity« (speciální 1905, obecné 1915).

Také si uvědomme, že myslitelé svým výkladem světa už mnohokrát změnili myšlení lidí, potažmo »svět«. Z našich například Jan Hus (O církvi, O šesti bludech…), J. A. Komenský (např. Obecná porada o nápravě věcí lidských). Až půjdete po Broadwayi, na průčelí Pedagogické fakulty Columbijské univerzity uvidíte vedle sebe jména Comenius a Columbus…

Engels byl podle Václava Havla »poměrně bezvýznamný filozof«…

Ale k »lásce k moudrosti«, k filozofii. Napadne-li člověka, že »vše, co se zrodí, spěje k zániku«, a propadne kvůli tomu hrůze z nicoty jako odsouzenec na smrt z Máchova Máje, vyrovnává se s tím buď vírou v posmrtný život, anebo vírou v sílu rozumu hledajícího podstatu a smysl zdánlivě nesmyslného »bytí«. Řemeslem filozofů je hledat na to odpověď interpretací poznatků vlastně ze všech vědních oborů.

Ve Vietnamu jsem kdysi objevil vedle budhistických i »Chrám filozofie«. Díky »kompjůtrům«, bázi fenoménu »umělá inteligence« se daří poznávat, na co jsou naše smysly už krátké. A tyto objevy vyhodnotit díky jejich nekonečné »paměti« a bleskovým operacím s jejím obsahem, jakých není lidský mozek schopen. »Umělá inteligence« znásobuje schopnosti, jež nám dala příroda. Dává naději na opakovatelné prodloužení života, i mimořádné »znásobení« intelektu. To už ale uvažuji o vlastnostech »vyššího lidského druhu«, jež ale ausgerechnet neznamená »sebevraždu« lidstva.

Ale každopádně jeho konec…

»Úsvit lidstva« se odhaduje na dobu vzdálenou až tři miliony let. Člověk je než jedním z vývojových stupňů na cestě evoluce života na Zemi. V žádném z nich ale vývoj neustrnul a neustrne, ani v homo sapiens. Vždyť dnes už se zdá, že může přesednout do jím vyvinutého vyššího a kvazi »nesmrtelného« druhu. A tudíž i s ambicí nalézt jinou obyvatelnou planetu, jak na to apeloval fyzik S. Hawking.

Samozřejmě, nedojde k tomu už »zítra«, a ani to nebude příležitost pro každého. Tak jako lety na oběžnou dráhu či na Měsíc, určené stále jen pro výzkumníky v roli kosmonautů. Avšak »vyšší lidský druh« bude zároveň nositelem násobně dokonalejší inteligence. Takže bude schopen objevit doposud skryté zákonitosti makrokosmu i mikrokosmu. A využít jich nejenom k sestrojení »intergalaktických korábů«…

Čili obdoby archy Noemovy, do které se vešly jen vzorky živých druhů. Ale jaký bude osud miliard lidí, a jak s tím jde dohromady filozofie optimismu?

Připomínám varování, že naznačenou vývojovou naději může pro sebe zneužít jen nepatrný zlomek lidstva, jenž na sebe už dávno strhnul gró bohatství a vlivu na planetě. Pak by se namísto »vyššího lidského druhu« mohli objevit pouze »nadlidé«, hravě ovládající masy »podlidí«. Ostatně, již dnes mohou být varovnou analogií rozdíly mezi státy, záměrně vyvolané nerovnoměrným přístupem k vakcínám, aby to zkomplikovalo návrat k jejich původní pozici…

Filozofií optimismu nemíním návrat ke zpěvu budovatelských písní, jak si to jiný čtenář vyložil, nýbrž pochopení »umělé inteligence« jako naděje, že to nejlepší, co na Zemi uzrálo, neskončí zánikem Sluneční soustavy v kosmickém prachu. Ale že v jiné části vesmíru bude žít i stopa po naší existenci, kterou tam »vyšší druh člověka« ve svých »kvazi genech« přenese.

Vše, co jsem naznačil, považuji za optimistickou výzvu pro filozofii, aby hledala cestu k humánní symbióze mezi člověkem a jím vytvořeným »vyšším lidským druhem«. Aby vytvářela nové představy, jak zabránit egoistickému zneužití pokroku. A zároveň využila poznané způsoby, které jsou dnes z ideologických důvodů zavrženy.

Á propos – vzpomeňme si na francouzskou revoluci z roku 1789. Její cíl – republika – byl definitivně nastolen až na třetí pokus, v roce 1871. Po krvavém střídání revolucí a restaurací překonaných poměrů. Ale řešení po mně nechtějte. Jen nabídněte moji, řekněme, neotřelou představu těm, kteří svým věkem směřují do časů naplněných střety o další osud člověka. Soudím, že je to zaujme více než jen pohledy do zpětného zrcátka…

Jaroslav KOJZAR

Patřil jste mezi poradce prezidenta Václava Klause, zastupoval jste senátory před Ústavním soudem ČR v řízení o Lisabonské smlouvě, přednášíte ústavní právo. Nechci od vás vyjádření k problematice vyhoštění, ale jen k postupu vlády.

Podle záznamu premiérova vystoupení ve Sněmovně 20. 4. 2021, uvedeného na webu vlády, mj. řekl, že na zasedání výboru pro zpravodajskou činnost 7. 4. 2021 »poprvé obdrželi ústní informaci«… Písemnou finální zprávu… »osobně od BIS obdržel 16. 4. 2021 v 16.54… po obdržení svolal všechny odpovědné členy vlády, šéfy zpravodajských služeb, zástupce Policie a Státního zastupitelství... v sobotu 18. 4. 2021 po jednání s prezidentem přistoupili k vyhoštění…« A pokračoval: »Výbuch … byl v roce 2014 … požádal jsem ředitele BIS …… aby informace, které jsme dostali, byly odtajněny. BIS a orgány činné v trestním řízení konstatovaly, že … není možné informace odtajnit… na jednání vlády (19. 4.) nejvyšší státní zástupce … konstatoval, že z právního hlediska to nebyl akt státního terorismu proti ČR…«

Na webu MZV ČR je k 18. 4. 2021 v 9.57 vyjádření pana Hamáčka, cit.: »Vše se událo velmi rychle a museli jsme postupovat v zájmu českých občanů.«

Shrňme to. Tehdejší »dvojministr« a vicepremiér 18. 4. koná, jako by šlo o akt státního terorismu proti ČR. Ale o den později 19. 4. se na jednání vlády její členové od šéfa Nejvyššího státního zastupitelství dozvídají, že nikoli. Takže kdyby se 16. 4. počkalo na zasedání vlády 19. 4. a věc se posoudila v rámci procedury podle čl. 76, odst. 1 Ústavy (»vláda rozhoduje ve sboru«), a zohlednilo se, že »to nebyl akt státního terorismu proti ČR«, postupovalo by se, jako by to byl? Možná, že navzdory tomu ano, neboť již v pátek 16. 4. 2021 mohl mít premiér, a pan Hamáček chystající se do Moskvy pro Sputnik rovněž - anebo především (?) - informaci, že orgány činné v trestním řízení provedou razie, o nichž se v těchto dnech píše. Aby si pro mne také nepřišli, zdůrazňuji, že to je jen moje spekulace…

(mh)