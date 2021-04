Od Vrbětic k válce NATO s Ruskem

Evropou obchází strašidlo nikoli komunismu, jak říkával Karel Marx, ale strašidlo Ruska. Alespoň takto Rusko vypadá v očích USA, které vedou »mírový« pakt NATO. Největší zemi na světě pořád někdo z něčeho obviňuje. Jednou je to obvinění z vměšování se do voleb v USA, jindy z kybernetických útoků nebo jen z toho, že přesouvá svá vlastní vojska na svém vlastním území.

Jedná se o obvinění, kde neexistují důkazy, ale pouze domněnky a konspirace. Velmi to připomíná spekulace na počátcích amerických ilegálních válek proti Srbsku v roce 1999 nebo proti Iráku v roce 2003. Vzpomínáte si, jak prý britské a americké bezpečnostní služby našly v Iráku zbraně hromadného ničení? Britští politici se nakonec museli omluvit, že lhali a že důkazy byly vymyšlené. Válka způsobila nejméně statisíce mrtvých civilistů, včetně žen a dětí. Dosud nebyli britští a američtí váleční zločinci potrestáni. Pak věřte bezpečnostním službám těchto zemí, které se naprosto zdiskreditovaly. České bezpečnostní služby však s nimi kolaborují a mají také máslo na hlavě.

Podobné podezření či konspiraci se podařilo vytvořit našim zpravodajským tajným službám, když předaly vládě až po sedmi letech informaci, že za výbuch ve vojenském areálu Vrbětice (2014) je odpovědné Rusko a jeho špioni, kteří se pokusili ve Velké Británii otrávit dvojitého agenta Sergeje Skripala, který nejprve záhadně zemřel, aby posléze stejně záhadně obživl. V aktuálním prohlášení českého premiéra a ministra vnitra a zahraničí stojí, že existuje pouhé podezření, nikoli důraz, že na našem území v roce 2014 operovali právě jedni a ti samí špioni spojení s kauzou Skripal, kteří prý způsobili výbuch ve Vrběticích, protože dle tvrzení zpravodajců chtěli znemožnit dodávky našich zbraní do Sýrie a na Ukrajinu. Kdybychom argument dovedli do konce, znamenalo by to, že se tito špioni vlastně pokusili oním výbuchem ochránit obyvatele oněch zemí, aby naše zbraně nezabíjely nevinné lidi. Jedná se o kontroverzní výklad, ale i ten je možný.

Riziko je velké, hrozí válka

Vraťme se nyní zpátky k nebezpečí hrozby možné války s Ruskem, kterou nezodpovědní američtí politici rozehrávají. Na květen připravují vojenské cvičení NATO na Ukrajině. Už řadu let je tam situace napjatá a nyní chtějí USA opět přilévat olej do ohně. Biden starší a mladší se už před lety podíleli na rozdmýchávání ozbrojených a obchodních aktivit na Ukrajině. Za Trumpa se tyto aktivity výrazně oslabily a nyní Biden obnovuje svoji ukrajinskou činnost. Pokud se bude vojenské cvičení NATO na Ukrajině skutečně konat, budou na Donbasu proti sobě na jedné straně stát americká vojska a na straně druhé na ruském území ruská vojska. Kdokoli, kdo bude usilovat o válku, například malé ukrajinské skupinky banderovců nebo ukrajinská vláda nebo některé americké složky, bude moci situace zneužít a zahájit palbu. Rusové by se pak pochopitelně museli bránit. Jak pak zabránit eskalaci konfliktu, který může skončit i u použití jaderných zbraní, které USA a Rusko mají? Riziko je zde velké, hrozí třetí světová válka.

Nové války se ale nebudou vést jen na bitevních polích, kde by byl muž proti muži, ale nejprve se povedou ve virtuálním a mediálním prostoru. Ne jinak je tomu právě při tvrzení, že výbuch ve vojenském areálu roku 2014 zapříčinilo Rusko. Kauza dobře zapadá do české mediální reality. Když se podíváme, co se v médiích za poslední dny odehrávalo kolem dostavby Jaderné elektrárny Dukovany a přizvání ruské společnosti Rosatom, vše nám postupně začne do sebe zapadat. Pravicová politická scéna začala provádět doslova masovou hysterii proti Rusku a nyní skanduje, že chce vyhostit další ruské diplomaty: vyhostit, vyhostit, vyhostit! No a kdo že tomuto kroku přitakavá? Nikdo jiný než USA, které několik dní před skandálem ve Vrběticích samy z jiných důvodů vyhostily 10 ruských diplomatů. Pěkně se tak daří vyloučit z tendru o dostavbu Dukovan Rusko a přihrát ji nejlépe společnosti »přitakávačů« Westinghouse z USA, že? Zajímalo by mě, co budou všichni pravicoví »křiklouni« dělat, až se Rusko po obviněních ohledně Vrbětic, vyhoštění ruských diplomatů, neférové soutěže ohledně jaderné elektrárny a českých mediálních přestřelek rozhodne uzavřít kohoutky s ropou a zemním plynem, které tečou do Česka. Asi budou říkat: za to může Rusko! Ale již neřeknou, co tomu předcházelo a jak sami tento stav připravili.

Předem promyšlený konstrukt

Kromě uvedených bodů zde máme ale ještě jednu záležitost, která nám pomůže vyjasnit situaci. Je to snaha mnoha našich občanů a politiků získat z Ruska vakcínu Sputnik V, proti které se rovněž rozhořela ideologická válka. No, a jelikož už zřejmě pravicová opozice a české a zahraniční bezpečnostní služby nevěděly kudy kam, začaly vytvářet určitý typ konspirace, protože jsou to právě antiruské vrbětické konspirační fake news, které jsou nesmírně populární a dokážou ovlivnit veřejné mínění jako nic dalšího. Tento nový konstrukt reality a obvinění Ruska byl posléze předložen vládě s tím, že Rusko přímo ohrožuje naši bezpečnost. Zároveň se tím však zastírají jiné zprávy. V médiích totiž prosakují informace o aktuálním údajném americkém pokusu o státní převrat v Bělorusku, i když jsou to informace zatím neověřené.

Na závěr si to tedy celé shrňme: Skripal, Novičok, Vrbětice, Sputnik, Dukovany, cvičení NATO na Ukrajině i jinde v blízkosti Ruska, možná převrat v Bělorusku a do toho všeho schvalování nové české bezpečnostní strategie. Že by to celé byla jen náhoda? Vypadá to velmi nápadně jako předem promyšlený konstrukt vystřižený z doby studené války. Tento typ konfliktu dnes můžeme nazvat studenou válkou 2.0, protože se neprovádí jen v tom, kdo má více jaderného arzenálu, ale také se přesouvá na pole obchodní, ideologické, politické a dezinformační.

Nejinak je tomu i v našem případě, kdy vláda a skandující pravice obvinila Rusko z výbuchu ve Vrběticích. Jelikož je nyní údajně potvrzena správnost tvrzení pravice a řady senátorů, že Rusko je bezpečnostní hrozbou, musejí odmítnout vše, co bude z Ruska. Tedy jak možnou dostavbu Dukovan, tak i vakcínu Sputnik, protože dle výkladu pravice jsou obě dvě věci strategickou záležitostí bezpečnosti země, nebo spíše NATO a hlavně USA. Vše je bez důkazů a ohrožuje stabilitu vztahů mezi naší republikou a Ruskem a přispívá k možnému americkému válečnému konfliktu proti Rusku na Ukrajině. Od nové studené války je už jen krůček k válce horké, ozbrojené. A Česká republika v tom sehrává ostudnou roli.

Jan KLÁN