Prezident Miloš Zeman.

Nejdřív pátrejme, pak suďme

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu na Primě uvedl, že si přeje důkladné vyšetření kauzy Vrbětice a plně v tom důvěřuje policii a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. Dále chce, aby občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo.

Pravicoví politici se okamžitě začali rozběsňovat nad tím, že někdo by vůbec měl chtít fakta, ale například europoslankyně KSČM Kateřina Konečná uvedla, že prezident Zeman ve svém projevu řekl to, co cítí v souvislosti s kauzou Vrbětice většina obyvatel. »Chápu, že se nelíbil křiklounům z KDU-ČSL, antiruským postavičkám v ODS nebo válečníkům v TOP 09. Škoda, že v podobném duchu nevystoupili minulý týden Hamáček s Babišem. Ale to bych od nich asi čekala moc...,« konstatovala Konečná.

Kateřina KONEČNÁ.

»Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito dva agenti byli ve vrbětickém areálu. Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém. Z toho ovšem nevyplývá, že podezření z jejich účasti není vážné,« připomněl v projevu Zeman.

»Na druhé straně pracujeme se dvěma vyšetřujícími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny. Policie České republiky, ale i Nejvyšší státní zastupitelství, které tento případ dozoruje, mají moji plnou důvěru. Přeji si jako vrchní velitel ozbrojených sil, kam Policie České republiky nepochybně patří, aby na vyšetřování byla nasazena maximální kapacita. A aby, až vyšetřování skončí, občané České republiky měli plnou informovanost a nic se neutajovalo,« dodal Zeman.

Prezident ke kauze promluvil poprvé po týdnu od jejího otevření. V projevu se nevyjádřil k navazující diplomatické roztržce s Ruskem. Česká republika po odhalení zjištění bezpečnostních složek vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Zeman v projevu uvedl, že toto podpořil.

»Pan prezident potvrdil, po tom týdnu, co držel bobříka mlčení, to co se proslýchalo, to znamená, že podpořil vyhoštění diplomatů. Myslím si, že to, že jsme minimalizovali na obou stranách svá velvyslanectví, je realita, tak s tou realitou nějak pracujme, ale přemýšlejme, co dál. A co dál je samozřejmě vyšetřování. Zpravodajské informace nemusí být zcela relevantní pro trestně právní řízení, tady bude mít zejména policie, která se věnuje organizovanému zločinu, ještě hodně práce,« uvedl v Partii na TV Prima poslanec KSČM Jiří Dolejš s tím, že především pan prezident nerozporoval, že se jedná pouze o důvodné podezření.

Dolejš dále doplnil, že Rusko pravděpodobně nebude zavádět ekonomické sankce, protože tím by se v podstatě klesli na úroveň Západu, který se jimi ohání už od roku 2014. Nesouhlasí také, že tento konflikt by měl být startovacím momentem k přehodnocení současných vztahů. »Jestliže na základě tohoto konfliktu začneme přehodnocovat dokumenty, které měly být zárukou určité stability, tak se obávám, že na to není ta správná situace. Lepší dokumenty bychom možné potřebovali, ale neměnil bych je za této situace, protože by to bylo zatížené propagandou a emocemi,« konstatoval s tím, že právě velká část tohoto problému se odehrává na půdě propagandy. »Především bychom měli zachovat rozum,« dodal.

Zeman v závěru svého projevu uvedl, že doufá, že se dovíme pravdu. »Dovíme se, zda toto podezření je oprávněné a v takovém případě, ač podporuji korektní vztahy se všemi významnými zeměmi, je zapotřebí, aby Ruská federace za tento případný teroristický čin zaplatila například neúčastí Rosatomu v tendru na Dukovany. Pokud naopak toto podezření bude vyvráceno, pak z toho vyplývá, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít vážné důsledky pro náš vnitřní politický život. Počkejme tedy bez hysterie a spekulací na výsledky vyšetřování a potom teprve rozhodněme,« uzavřel Zeman.

