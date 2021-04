Ilustrační FOTO - Pixabay

Varovný trend oteplování pokračoval i vloni

V roce 2020 pokračoval v Evropě a v Arktidě trend oteplování. Uvádí to zpráva evropské služby Copernicus, která monitoruje změny klimatu. Loňský rok byl podle ní vůbec nejteplejší v Evropě a druhý nejteplejší v Arktidě. Vloni se také střídala období silných dešťů se suchem. Navzdory poklesu emisí z lidských činností (v důsledku pandemie COVID-19 a následné omezené ekonomické aktivity) se zvýšily koncentrace oxidu uhličitého a metanu v atmosféře a dosáhly nového rekordu…

V Evropě byla vloni zaznamenána nejvyšší průměrná roční teplota. Nejvýrazněji se tato tendence projevila v zimě, kdy teploty byly vyšší o 3,4 stupně než průměr z let 1981-2010 a o 1,4 stupně než při předchozí nejteplejší zimě. V roce 2020 pak (kupodivu) nebyly vlny veder v celé Evropě tak intenzivní ani dlouhodobé jako v předchozích letech, uvedla agentura Copernicus. V některých oblastech Evropy, například ve Skandinávii či ve Francii, ale byla zaznamenána období s velmi vysokými teplotami.

V Evropě se také střídala období sucha s týdny, kdy kvůli bouřím byly zaznamenány velmi vysoké denní srážky. To se na jaře projevilo v severozápadní Evropě na průtoku řek, jejichž hodnota velice kolísala. Bouře Alex pak v říjnu přinesla do Francie, Británie či Itálie rekordní úroveň denních srážek a záplavy.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl loňský rok pátým nejteplejším od roku 1961. Všechny teplejší roky spadaly přitom do minulé dekády. Srážek vloni v ČR spadlo 761 milimetrů na metr čtvereční, což představuje 111 % průměru z let 1981-2010 a desátý nejvyšší roční úhrn od roku 1961.

Šok v Arktidě

Rok 2020 byl druhým nejteplejším v Arktidě. Průměrná roční teplota se pohybovala o 2,2 stupně výše, než činní dlouhodobý průměr z let 1981-2010. Podíl na tom měly výrazně teplejší léto a podzim. Kvůli tomu byly v těchto měsících zaznamenány citelně nižší rozsah mořského ledu a podprůměrná rozloha sněhové pokrývky. Je pravděpodobné, že toto přispělo k nadprůměrnému teplu, protože méně sluneční energie se odráželo od sněhu a místo toho se absorbovala do povrchu, uvádí unijní agentura.

Ačkoliv emise způsobené člověkem se vloni mírně snížily, koncentrace v ovzduší dvou významných skleníkových plynů, oxidu uhličitého a metanu, vzrostly. Růst oxidu uhličitého byl nižší než v předchozích letech, zatímco v případě metanu tomu bylo naopak. Jeho koncentrace tak byla nejvyšší přinejmenším od roku 2003.

Vývoj teplot v Evropě a Arktidě ale není v globálním měřítku výjimkou. »Celosvětově byl rok 2020 jedním ze tří nejteplejších zaznamenaných let, přičemž posledních šest let bylo nejteplejších šest zaznamenaných,« shrnula alarmující fakta agentura Copernicus.

Google Earth ekologicky

Americká technologická společnost Google přidala do své mapové aplikace Google Earth novou funkci, která s využitím satelitních snímků pořízených v průběhu 40 let ukazuje dopady změn klimatu na ledovce, pláže, lesy a další místa na Zemi. Nástroj je součástí velké aktualizace známého softwaru a společnost na něm spolupracovala s americkou vesmírnou agenturou NASA i její evropskou obdobou ESA. Cílem nového nástroje je přiblížit hmatatelnou formou masovému publiku změny klimatu, které řada lidí vnímá často poněkud abstraktně, píše agentura AP. »Přimět lidi, aby pochopili rozsah klimatických změn a problematiku využití půdy je velmi těžké, kvůli dlouhému časovému a prostorovému měřítku. Nepřekvapilo by mě, kdyby tato jediná aplikace změnila pohled lidí na rozsah dopadu lidské činnosti na životní prostředí,« řekla AP Natalie Mahowaldová z Cornellovy univerzity.

Časosběrné satelitní snímky se uveřejňují pravidelně, v minulosti se však týkaly především tajících ledovců a nebyly široce dostupné. Aplikaci Google Earth si přitom mohou stáhnout zdarma téměř všichni lidé s chytrým mobilním telefonem, jichž se na světě používají více než tři miliardy.

Google podle ČTK slibuje, že se uživatelé budou moci podívat na satelitní časosběrný záběr z téměř jakéhokoli místa na světě, které si vyberou. Aplikace kromě toho nabídne také výběr 800 různých míst na Zemi, která si budou moci uživatelé prohlédnout jako obrázky, i jako trojrozměrné modely.

Firma novou funkci zprovoznila s pomocí 24 milionů satelitních snímků pořízených každoročně od roku 1984 do roku 2020. Materiály jí poskytly NASA, americká geologická služba USGS a Evropská unie. Na vytvoření softwaru, který umožní sledovat proces urbanizace (a s ním souvisejících zásahů do přírody), zkrátka časosběrný vývoj, společnost spolupracovala s Univerzitou Carnegie Mellon v Pittsburghu.

(rj)