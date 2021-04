Ilustrační FOTO - Pixabay

Rozjíždí se příprava VRT do Polska

Správa železnic vybrala zpracovatele studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (VRT) do Polska. Do zhruba roku a půl ji vypracují za 12,6 milionu korun bez DPH firmy Sudop Praha a Moravia Consult Olomouc.

Hlavním cílem studie je návrh trasy budoucí dráhy mezi Prahou, Hradcem Králové a státní hranicí s Polskem směrem na polskou Vratislav s odbočkou do Pardubic.

Vedle samotného návrhu trasy by studie měla posoudit a navrhnout také její celkovou technickou koncepci, tedy zda bude sloužit i nákladní dopravě nebo v jakém rozsahu bude v této trase využita i současná železniční síť. Zpracovatelé by návrh měli přizpůsobit také k územním limitům, dále definovat možností napojení do uzlů Praha, Hradec Králové a Pardubice a také vymezit vazby na navrhovanou celostátní síť VRT a dalších hlavních tratí. Součástí bude také identifikace možných problémových míst.

Začátek rychlodráhy bude v Hořanech navazovat na další připravovanou VRT z pražských Běchovic do Poříčan. Studie se bude věnovat české části úseku, měla by však navazovat i na polskou část. Hlavní souhrnné části projektu, zejména jeho ekonomickou efektivnost, bude Správa železnic řešit společně s polskou stranou.

Stavba rychlotratí by měla do roku 2050 vyjít na 800 miliard Kč, do deseti let by to mělo být 150 mld. Kč. První připravovaný úsek rychlodráhy z Prahy do Drážďan by se měl začít stavět v roce 2025. Výstavba VRT by měla výrazně navýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. O výstavbě se v České republice hovoří už od devadesátých let, přípravy však začaly až v posledních letech.

(ici)