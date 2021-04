COVID-19 zdaleka nezmizel!

Občas si připadám jak mezi blázny (ačkoli tak většina mého okolí vnímá naopak mne samotného; někdy bych řekl, že to je skutečně spíš naopak). Tak třeba…

Vloni na jaře umíralo na COVID-19 v České republice kolem deseti lidí denně a zavřena byla celá země. Hysterie kolem koronaviru byla tak silná, že každý, kdo si dovolil zpochybňovat dlouhodobé uzavírání chodu celé společnosti, byl považován za cynika, jenž povyšuje osobní zájmy nad lidské životy.

Na podzim umíralo přes 100 lidí denně, v letošní končící zimě bylo i přes 200 obětí, ale titíž lidé, kteří před rokem moralizovali a zdůrazňovali důležitost každého lidského života (nejeden si mě kvůli tomu například vyhodil z přátel na Facebooku), byli najednou s novým skutečně alarmujícím stavem docela v pohodě a sami křičeli, jak je třeba sundávat roušky a rozvolňovat, někteří se dokonce začali přidávat i ke zpochybňovačům existence pandemie jako takové.

No a teď, když počty denních obětí už zase klesly pod stovku (pohybují se patrně kolem několika desítek denně – přesně to nevím, neboť média už denní stavy zemřelých s nemocí COVID-19 najednou neuvádějí a já nemám pár minut před uzávěrkou článku čas to přesně dohledávat), se většina národa - alespoň podle toho, jak skoro všichni odložili po skončení nouzového stavu roušky na ulici, ba i na zastávkách MHD - tváří, že už tu snad žádná pandemie ani není.

Chyba lávky, dámy a pánové. Ještě minulý týden ČR s bezmála 29 000 obětí byla při přepočtu na 100 000 i jeden milion obyvatel nejpostiženější zemí na světě! I přes drakonická opatření, navzdory tomu, že vláda si vzala jako rukojmí i děti, když měla zavřené školy nejdéle na planetě, a nejdéle v Evropě nechala zavřené i malé obchody, živnosti, resp. základní služby včetně těch hygienických. Čímž usvědčila sebe sama z toho, že situaci naprosto nezvládla, protože většina vyspělých zemí, kde mysleli na budoucnost, i s daleko menšími restrikcemi tak alarmující čísla jako my neměla a nemá!

Co tím chce autor říct? Že plně chápu a stojím za výzvami k výraznějšímu okamžitému rozvolňování (snad kromě hospod a festivalů), a to bezpodmínečně - i bez nesmyslných doplňkových testů různé »kvality« a spolehlivosti (a abych si za vymodleného holiče po půl roce připlatil k tradičním dvěma stovkám ještě dalších 1700 za PCR test, mi přijde fakt už přímo tragikomické), ale tam, kde to jen trochu jde, vyzývám k poctivému nošení roušek a respirátorů, co nejdéle to bude možné. To je totiž to minimum, co všichni můžeme pro své okolí udělat. V práci, v obchodě, v MHD, ale i v té zastavěné oblasti…

Roman JANOUCH