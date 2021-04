Ilustrační FOTO - Pixabay

Kalifornie v čele odklonu od těžby ropy

Kalifornský guvernér Gavin Newsom nařídil své vládě podniknout kroky, jejichž výsledkem bude postupné ukončení těžby ropy a plynu ve státě do roku 2045 a zákaz vydávání nových povolení k těžbě ropy frakováním do tří let.

Newsom byl pod tlakem ekologických aktivistů a politiků, kteří upozorňují, že těžba ropy a plynu je v rozporu s cíli Kalifornie v boji proti změnám klimatu a plánem na odklon od fosilních paliv. Nařízení Newsoma je začátkem zdlouhavého procesu tvorby pravidel, pokud se je však podaří prosadit, stane se Kalifornie největším státem, který zakáže těžbu metodou frakování, tedy hydraulického štěpení, a pravděpodobně jako první na světě stanoví termín ukončení veškeré těžby ropy.

Těžba ropy v Kalifornii klesá stabilně od 80. let minulého století, částečně kvůli přísným ekologickým standardům. Vládní údaje ale ukazují, že Kalifornie je sedmým největším těžařem ropy v USA, druhým největším konzumentem a je zde asi desetina rafinérských kapacit USA.

Kalifornská politika pro boj proti změnám klimatu patří v USA mezi nejdůslednějším. Zahrnuje zákaz aut s benzinovým motorem do roku 2035.

Několik ekologických skupin a demokratičtí zákonodárci upozorňují, že stát potřebuje rychleji omezovat těžbu. Ropný a plynárenský průmysl ale kritizují guvernérovo prohlášení, stejně jako někteří politici, kteří upozorňují, že tato akce ohrožuje pracovní místa a komunity závislé na těžbě.

Newsom nařídil kalifornskému státnímu regulátorovi ropného a plynárenského sektoru, aby zahájil proces, jehož výsledkem bude konec vydávání povolení k těžbě prostřednictvím hydraulického štěpení do roku 2024. Frakování má na celkové těžbě v Kalifornii podíl dvě procenta. Úřad, který má na starosti politiku státu v oblasti změn klimatu, pak dostal na starosti vypracovat zprávu o tom, jak do roku 2045 postupně ukončit těžbu ropy a zemního plynu.

Kalifornie bývala jedním z největších těžařů ropy v USA s centrem severně od Los Angeles. Loni však těžba ropy klesla na rekordní minimum a ze svého vrcholu v roce 1985 se propadla o 68 procent. Těžba ropy a plynu však stále zaměstnává kolem 152 000 osob. Stát má více než 60 000 aktivních ropných vrtů.

Kalifornie je v současnosti jedním z největších vývozců elektrických aut. Nařídila automobilkám prodávat více elektrických nákladních vozů a dodávek a loni Newsom nařídil státnímu regulátorovi, aby zakázal prodej všech nových benzinových aut do roku 2035, napsaly agentury AP a Reuters.

