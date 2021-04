Ilustrační FOTO - Haló noviny

Holičství ano, obchody možná

Kadeřnictví, kosmetika, manikúra, galerie či služby péče o zvířata budou moci smět obnovit provoz 3. května. Schválila to vláda. O tom, zda budou moci v pondělí otevřít i obchody, se rozhodne ve čtvrtek.

Lidé budou moci od pondělí znovu využívat služeb spojených s péčí o tělo. Otevřou se tak holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby. Uvolnění se týká také služeb péče o zvířata nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Ve službách by měl být zaveden režim jeden na jednoho, klienti se budou muset prokázat negativním testem na koronavirus. Testy budou muset být odebrány profesionálně. »Půjde o antigenní testy udělané v odběrném místě, ty budou platit 72 hodin, nebo PCR testy, ty budou platit sedm dnů,« řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Lidé tudíž nebudou moci použít jako »vstupenku« testy, které si udělali sami, například v práci nebo doma. Uvedené služby budou moci využít i lidé, kteří onemocnění COVID-19 prodělali v uplynulých 90 dnech. Stejně jako lidé očkovaní, a to čtrnáct dní po naočkování finální dávky, ať už druhé, nebo první (jako je tomu u jednodávkové vakcíny Johnson & Johnson).

O tom, zda v pondělí otevře maloobchod, rozhodne vláda ve čtvrtek. Učiní tak, pokud celostátní incidence poklesne zhruba k úrovni 100 nakažených koronavirem na 100 tisíc obyvatel.

Školy se naopak budou otevírat podle krajských průměrů, tudíž v pondělí se vrátí do škol žáci druhých stupňů základních škol (na rotační výuku) ve třech krajích – Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském. U nich je to jisté. Dva kraje jsou ale ještě ve hře, a to Praha a Středočeský kraj. O nich rozhodne vláda opět až ve čtvrtek. V těchto krajích budou otevřeny i mateřské školy, a to zcela neomezeně, školky nebudou muset dělat ani testy a děti nebudou muset nosit roušky.

Stínové ministryni zdravotnictví KSČM Soně Markové se model rozvolňování příliš nelíbí. »Je obtížné se vyznat ve všech vládních příslibech a plánech. Lidé jsou zákonitě nespokojení, protože jsou v nejistotě, část opatření je vázaná na různé podmínky a nikdo se v tom už nevyzná. Tato salámová metoda bohužel zemi neprospívá. Lepší by bylo, kdyby vláda vystupovala méně často, ale s jasným plánem, co bude za týden, co za čtrnáct dní. V tuto chvíli je velmi těžké říct, co bude dál, protože mám obavu, že to neví ani samotná vláda,« řekla Haló novinám Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Nelíbí se jí ani to, jak malou pozornost věnuje kabinet školám. »I když vláda neustále tvrdí, že prioritní je pro ni návrat dětí do lavic, ve skutečnosti vidíme, že se více diskutuje o tom, jestli otevřou obchody a služby,« podotkla Marková.

Co se týče škol, ministr školství Robert Plaga (za ANO) prohlásil, že Správa státních hmotných rezerv musela zrušit tendr na dodávku 5,6 milionu antigenních testů. Prý to ale nevadí, vládu tento nezdar prý bude aspoň motivovat k tomu, aby do škol co nejdříve dostala přesnější PCR testy…

Vláda zároveň reagovala na šíření tzv. indické mutace koronaviru, a to tím, že zařadila Indii na seznam zemí s extrémním rizikem, vedle například Brazílie nebo Jihoafrické republiky, a to od půlnoci 27. dubna. Znamená to, že Češi budou mít zakázáno do Indie cestovat. Vrátit se budou moci jen s PCR testem provedeným před odletem a další PCR test budou muset absolvovat 24 hodin po příletu. Poté budou muset jít ještě do čtrnáctidenní karantény.

