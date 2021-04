Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozpuštění Sněmovny nedává smysl

Koalice Spolu začne sbírat podpisy pro svolání schůze Sněmovny, na níž by bylo možné vyslovit nedůvěru menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD. Podle Spolu, které ve Sněmovně disponuje 40 hlasy, je nutné ukázat, zda má vláda ve Sněmovně důvěru potom, co ji přestali oficiálně podporovat komunisté. Ke svolání schůze k vyslovení nedůvěry je třeba 50 podpisů.

Předseda ODS Petr Fiala na společné tiskové konferenci s předsedy koaličních KDU-ČSL a TOP 09 kritizoval postup vlády při řešení koronavirové epidemie, její rozpočtové problémy i údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), který konstatoval audit Evropské komise. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dodala jako další argument potřebu silné vlády v situaci bezprecedentního diplomatického konfliktu s Ruskem. Je podle ní nutné, aby byla jasně vyjádřena spojenecká pozice vůči Rusku.

Koalice Spolu bude hlasy pro svolání schůze hledat mezi tzv. demokratickou opozicí. »Je absurdní rozpouštět Sněmovnu, když máme vládu s důvěrou,« uvedl Fiala k návrhu Pirátů a STAN, aby se poslanci rozpustili sami. K tomu by bylo třeba 120 podpisů členů dolní komory.

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky je pokus o svolání schůze principiální záležitostí. »Při vědomí všech rizik, která tady jsou, máme jít postupnými logickými kroky,« uvedl. Nejprve je podle něho třeba zjistit, zda má vláda důvěru, jako další krok pak hlasovat pro rozpuštění Sněmovny a postupovat k demokratickým volbám.

Karty by rozdával Senát

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip řekl, že ke svolání schůze se komunisté nepřipojí. Jak by případně hlasovali o nedůvěře, by rozhodli v klubu.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

»Už jsme se několikrát vyjádřili, a je to vůle výkonného výboru a srozuměn s tím byl i ústřední výbor: poté, co jsme vypověděli toleranční dohodu, jsme připraveni, pokud někdo vyvolá hlasování o nedůvěře vládě toto hlasování podpořit,« řekl Haló novinám místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič, místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny. »Ale pokud jde o rozpuštění Sněmovny, to nám nedává smysl. Volby už byly vyhlášeny a Ústava sice nezná případ, že se Sněmovna nemohla rozpustit, ale prezident republiky už je vázán vyhlášeným termínem. Je třeba si uvědomit, že by tu vlastně pět měsíců vládnul Senát, pravicový Senát s Vystrčilem. A my víme, co Senát v současné době předvádí, jak se snaží ovlivňovat dění v republice extrémními tendencemi. Senát by vládnul zákonnými opatřeními a prezident Zeman by buď nechal dovládnout Babišovu vládu, nebo by jmenoval vládu úřednickou, a to by byla horší situace ať už z hlediska pandemie nebo blížící se hospodářské krize,« obává se Grospič.

Předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček neočekává, že by některý poslanec sociální demokracie mohl podpisem pomoci opoziční koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. »Počkáme, kdo se jim na ten seznam podepíše a zda budou úspěšní v té misi zahájit odchod této vlády,« řekl Hamáček. Rozhodnutí Spolu označil za legitimní postup opozice. »Myslím, že voliči budou pečlivě zvažovat, zda šest měsíců před volbami je destabilizace státu vhodná, nebo není,« uvedl.

Předvolební tanečky

Hnutí STAN a Piráti se podle předsedy Starostů Víta Rakušana nechtějí nechat zatahovat do her koalice Spolu a hnutí SPD o to, kdo je víc proti vládě Andreje Babiše. Nedůvěra nic neřeší, pouze posílí proruského prezidenta a oslabí mezinárodní pozici Česka v době konfliktu s Ruskem, sdělil k výzvě Spolu na svolání schůze Sněmovny, která by vyslovila nedůvěru menšinovému kabinetu. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by vyslovení nedůvěry bylo špatným znamením spojencům v EU a NATO v době diplomatické roztržky s Ruskem. V Česku podle Bartoše existují tři krize - koronavirová, diplomatická a ústavní. Považoval by za špatné znamení spojencům a nepochopitelné, aby vláda v době, kdy rozhodla o zastropování počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze kvůli kauze Vrbětice, dostala od Sněmovny »červenou kartu«. Další jednání mezi Spolu a druhou opoziční koalicí se chystá na zítřek.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury je svolávání schůze pro vyslovení nedůvěry Babišově vládě ze strany Spolu předvolební hrou a kopírováním iniciativy hnutí SPD. Pro nedůvěru by hlasovali poslanci hnutí SPD, řekl novinářům předseda hnutí. Jejich představou je podle Okamury utvoření vlády odborníků, která by zemi přivedla k řádnému termínu voleb. »Za nás platí, že bychom velmi neradi byli v těchto situacích na stejném podpisovém archu s extremistickými Piráty nebo zprofanovanou TOP 09. To samozřejmě. Je to volba každé stany, když má iniciativu, koho si osloví,« konstatoval Okamura.

