Strach a zkušenosti

Minulý týden otřásl nejen s mezinárodními, politickými a ekonomickými vztahy a vazbami. Otřásl i s mnohými lidmi. S každým ale trochu jinak. Někteří se třesou natěšením, jak to ta naše vláda konečně Rusku vytmaví, jiní se těší na zisky, které jim tyto čachry přinesou. A pak je tu spousta těch, kteří se třesou obyčejným lidským strachem.

Strach má většinou dvě tváře. Buď se bojíme něčeho, co neznáme, nebo se bojíme něčeho, co už dobře známe a nechceme to za nic na světě zažít znovu. Oba strachy stojí na zkušenostech. Ten první strach má většinou velké oči a mnohdy zjistíme, že jsme se ani tolik bát nemuseli. Tedy zkušenosti si teprve vytvoříme. Někdy dobré, někdy zlé. Ten druhý strach je ale mnohem horší. Je totiž postaven na již zažitých zkušenostech, na reálném nebezpečí, otřesném zážitku, bolesti či smutku. Na věcech, které jsou zaryty hluboko v srdci a duši a i když si myslíme, že je máme dávno »zmáknuté«, stačí jedna věta, vzpomínka, hrozba a všechny ty strachy, bolesti a smutky jsou zpět.

Když jsem minulý týden zvedala telefony čtenářům, kteří volali do redakce, aby nás podpořili v práci, poděkovali za to, na které straně hřiště hrajeme, či nabídli své náměty, v hlasu mnohých, zvláště starších ročníků zněl reálný strach. Jsou to lidé, kteří vyrůstali za druhé světové války nebo těsně po ní. Lidé, kteří na vlastní oči viděli rozbombardovaná města, hřbitovy plné čerstvých hrobů, zažili strach, bolest, beznaděj i smutek. A nechtějí to nejen zažít znovu, ale hlavně chtějí před tím ochránit své děti a vnoučata.

Bohužel je to ale dávná doba a máme kolem sebe několik dalších generací, které nic takového, jako reálnou válku ve svém bezprostředním okolí, nezažili. Naštěstí. Můžeme být vděčni za to, kde žijeme, kde jsme mohli vyrůstat. Je mnoho těch, kteří takové štěstí neměli.

Na druhou stranu jsou hrůzy velké války tak daleko, že dnešní generace si je ani nedokážou představit. A když ano, vidí je spíše jako úžasný trikový velkofilm. Něco, co se děje někde daleko, v jiném světě, mimo realitu. Vždyť násilí je tak běžné minimálně v tom virtuálním světě televize, počítačů a internetu. A strach z něj, strach z války postupně otupuje. Chybí totiž reálné zkušenosti. Zkušenosti, které by mohla přiblížit třeba i obyčejná vojna, kde by si mladí hoši museli sáhnout na reálnou zbraň, ale i na reálné dno svých fyzických i psychických sil. A zjistit, že život je oproti virtuální realitě o něčem úplně jiném.

A my jako společnost teď stojíme na prahu něčeho, co nám bohužel může ty otřesné reálné zkušenosti opět přinést. Navíc bez toho, aby nám za zády stálo naše silné, výcvikem zkušené mládí. Tajně doufám, že ten můj strach, strach z něčeho, co osobně neznám, bude mít ve výsledku jen velké oči. Ale kdo ví…

Helena KOČOVÁ