Hlavní problém je bezohlednost

Rád bych se vyjádřil k projednávanému zákonu o předjíždění cyklistů automobily. Osobně se domnívám, že sněmovní »nápad« povýšen do zákona situaci neřeší.

Jízda na kole patří k mým sportovním koníčkům. Dávno je pryč doba, kdy s dalšími vrstevníky jsme dělali výlety, např. z Opavy na Vranovskou přehradu – a to jsme trasu volili po silnici první třídy. Dneska mám hrůzu jet pár kilometrů po okresce! Provoz je tak silný, že je to jen pro otrlé. Pokud možno co nejdříve hledám nějakou cyklostezku a dopolední čas v neděli, kdy řidiči motorových draků ještě dospávají ráno.

A k tomu v zákoně uvedenému 1,5metrovému předjíždění? Minulou neděli jedu kousek po okresce. Přede mnou pěší, které v protisměru »vzorně« s odstupem cca 1,5 metru míjí auťák. Řidič ani nevnímal, že něco může taky jet v protisměru. Jen tak tak jsem neskončil v příkopu!

Ale ani na cyklostezkách není bezpečno. Někteří si z toho dělají závodiště, čím členitější a nepřehlednější terén, tím více šlapou do pedálů. A když se zde na asfaltu objeví i bruslaři s pěšími, je o »zábavu« postaráno!

Jedni nadávají na druhé: řidiči na cyklisty a chodce, že jim překážejí a zdržují, pěší na auta a cyklisty, že se nemohou kochat přírodou, cyklisti na auta, pěší a zbylé cyklisty, že jim překážejí v jejich krasojízdě.

A máme zde problém – bezohlednost!

Co plyne z toho pro lidi na bicyklech? Vyhýbejte se, pokud možno, motorovým silnicím všeho druhu do té doby, než nad blbostí (i tou parlamentní) zvítězí ohleduplnost. Jak říká také jedna má známá cyklistka: »Na silnici je to šílené – volím výhradně cyklostezky, jinak jde o život!«

Ladislav LUDVÍK, Háj ve Slezsku